Роман Нагучев: Французы — не единственные фавориты Евро-2024

«Я не согласен, что сборная Франции — самая сильная команда. Не надо забывать, что Франция проигрывала последние крупные турниры, уступая в серии пенальти. Сейчас есть и другие сильные команды. Есть слишком много голодных соперников, которые могли бы конкурировать с французами. Дешам тренирует команду 12 лет, все эти годы они фавориты. Мы не можем это отрицать. Но они не единственные фавориты, они одни из», — заявил Нагучев в эфире «Матч ТВ».