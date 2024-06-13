Стали известны оракулы Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны оракулы Евро-2024

Тапир, пес, свинья и козел станут оракулами на Евро-2024, сообщает телеграм-канал «Bild на русском».

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Тапир Тео за 24 часа до начала каждого матча будет определять победителя. Ему вынесут разрезанные мячи с едой. Кокой мяч выберет Тео — та команда и победит.

Хозяева бобтейла Оскара из города Бохольт заявляют, что пес правильно предсказал все результаты Евро-2020. В одной из соцсетей на аккаунт Оскара подписано более 25 000 человек. Пес уже предсказал победу сборной Германии над Шотландией в матче открытии, который пройдет 14 июня.

Кистеухая свинья Эбби живет в зоопарке Франкфурта-на-Майне и определяет победителя, забивая мяч мордой в ворота с флагом одной из команд. Она правильно угадала недавнюю победу сборной Германии над национальной командой Греции.

Козел Хеннес из Кельна будет предугадывать результат матчей, которые пройдут в этом городе. Он работает оракулом футбольного клуба «Кёльн», выступающего во Второй Бундеслиге с 2019 года. Ему, также как и тапиру Тео, будут выносить мячи с едой.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства примут 10 городов Германии, финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».


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Швеция
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Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
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Швеция
Швеция
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