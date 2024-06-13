Стали известны оракулы Евро-2024

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Тапир Тео за 24 часа до начала каждого матча будет определять победителя. Ему вынесут разрезанные мячи с едой. Кокой мяч выберет Тео — та команда и победит.

Хозяева бобтейла Оскара из города Бохольт заявляют, что пес правильно предсказал все результаты Евро-2020. В одной из соцсетей на аккаунт Оскара подписано более 25 000 человек. Пес уже предсказал победу сборной Германии над Шотландией в матче открытии, который пройдет 14 июня.

Кистеухая свинья Эбби живет в зоопарке Франкфурта-на-Майне и определяет победителя, забивая мяч мордой в ворота с флагом одной из команд. Она правильно угадала недавнюю победу сборной Германии над национальной командой Греции.

Козел Хеннес из Кельна будет предугадывать результат матчей, которые пройдут в этом городе. Он работает оракулом футбольного клуба «Кёльн», выступающего во Второй Бундеслиге с 2019 года. Ему, также как и тапиру Тео, будут выносить мячи с едой.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства примут 10 городов Германии, финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».