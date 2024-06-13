В Албании из-за Евро-2024 отменили заседание парламента

Как сообщает испанское издание As, большая часть из 140 депутатов албанского парламента планирует посетить матчи сборной на групповом этапе Евро-2024. При этом многие из них планируют отправиться в Германию на машине и проведут в дороге более одного дня. По этой причине пленарное заседание на этой неделе, запланированное на 13 июня, провели днем ранее, а собрание на следующей неделе было отменено.

Сборная Албании во второй раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы. В 2016 году «орлы» заняли третье место в группе A, уступив командам Франции и Швейцарии, но опередив сборную Румынии.

В отборочном турнире к Евро-2024 албанцы заняли первое место в группе, опередив крепкие сборные Чехии и Польши. Команда бразильского специалиста Силвиньо на групповом этапе континентального первенства сыграет с командами Италии, Хорватии и Испании.