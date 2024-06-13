Германия предоставит сборной Украины дополнительную защиту на Евро-2024
МВД Германии выделит дополнительную охрану сборной Украины на Евро-2024.
МВД Германии выделит дополнительную охрану сборной Украины на Евро-2024.
БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Сборная Украины будет взята под особую охрану на чемпионате Европы по футболу, это является вызовом для немецких правоохранителей, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью изданию Bild.
«Это особый вызов для нас, и мы настроены на то, чтобы выделить именно этой команде особую защиту», — сказала она. Фезер не уточнила, какая опасность грозит сборной Украине и от кого она исходит.
На сайте возглавляемого ей ведомства отмечается также, что в обеспечении порядка на ЧЕ в Германии, который пройдет с 14 июня по 14 июля, примут участие 580 иностранных полицейских, которые будут дежурить на вокзалах, в аэропортах, в общественном транспорте и на границах страны. В качестве возможных сценариев рассматриваются исламистский терроризм и беспорядки, устроенные фанатами.