Германия предоставит сборной Украины дополнительную защиту на Евро-2024

БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Сборная Украины будет взята под особую охрану на чемпионате Европы по футболу, это является вызовом для немецких правоохранителей, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью изданию Bild.

«Это особый вызов для нас, и мы настроены на то, чтобы выделить именно этой команде особую защиту», — сказала она. Фезер не уточнила, какая опасность грозит сборной Украине и от кого она исходит.