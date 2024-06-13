Чуть не умер на поле, а теперь снова едет на Евро. Где пропадал звездный футболист сборной Дании Эриксен

Источник: Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images

Один из самых запоминающихся и, пожалуй, самый ужасный момент Евро-2020 — эпизод с Кристианом Эриксеном. На 43-й минуте матча Дания — Финляндия (0:1) лидер датчан упал без сознания прямо на поле.

К счастью, врачи успели спасти футболиста и привести его в сознание. Однако вскоре весь мир услышал неутешительную весть: сердце Кристиана остановилось на 9 минут. Если бы не своевременная помощь, случилась бы трагедия.

«Черт, мне всего 29 лет», — первые слова, которые Кристиан произнес, вернувшись к жизни. Тогда казалось, что на его спортивной карьере поставлен жирный крест. Однако, он вернулся и теперь готовится к очередному чемпионату Европы вместе со сборной Дании.

Источник: Соцсети

Рассказываем, как это стало возможно, и как складывалась карьера Эриксена после того ужасного случая.

Как Эриксен восстанавливался после остановки сердца

Сразу со стадиона Кристиана увезли в реанимацию. К счастью, он быстро пришел в себя и даже посмотрел последние 10 минут матча с Финляндией. Спустя 6 дней его выписали из больницы с имплантированным кардиостимулятором.

«Я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло», — говорил футболист.

4 августа Эриксен вернулся в расположение своего клуба «Интера», но проводить легкие тренировки ему позволили только в октябре. Из-за коронавируса он жил в тренировочном комплексе клуба на озере Комо и делал пробежки по подземной автостоянке. Ни о каких тренировках с командой речи не шло — Кристиан неспешно восстанавливался индивидуально под присмотром врачей. В декабре он уже тренировался в своем первом клубе «Оденсе», затем — в расположении «Кьяссо», клуба из третьего швейцарского дивизиона, с которым «Интер» связывают партнерские отношения.

Но уже тогда появилась информация, что Эриксену скорее всего больше не разрешат играть за «Интер». Проблемой стал имплантированный кардиостимулятор, с которым запрещено играть в Серии А. Зимой клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. У Эриксена было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе в «Аяксе», где он сделал себе имя.

Интрига висела до последнего дня трансферного окна, пока не стало известно, что Кристиан продолжит карьеру в клубе АПЛ «Брентфорде». Контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления. Эта команда недавно поднялась из Чемпионшипа, но уверенно начала сезон в вышке и сейчас уверенно идет в середине турнирной таблицы.

На решение Эриксена мог повлиять фактор тренера — с «Брентфордом» работает датский коуч Томас Франк, хорошо знакомый с полузащитником по юношеским сборным Дании.

26 февраля Эриксен впервые сыграл в официальном матче после кошмарного инцидента. На восстановление ему понадобилось всего 8 месяцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жизни Эриксена правда ничего не угрожает?

«По дороге в больницу я сказал жене, что, скорее всего, завершу карьеру, — рассказывал Кристиан в феврале в интервью The Guardian. — Но спустя два дня я передумал. Я осознавал случившееся со мной позже в этот день и в последующие дни. Потом начались обследования, стали появляться вопросы: “Смогу ли я? Получится ли у меня?” Со временем я шел на поправку. Было множество тестов, как мое сердце реагировало на физические упражнения, и, к счастью, все было хорошо».

Важно понимать — Эриксен решил возобновить карьеру только после разрешения врачей. Без этого думать о возвращении на поле было бы глупо и опасно.

Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство, которое в постоянном режиме отслеживает работу сердца и при возникновении угрожающих жизни аритмий наносит программируемый разряд для поддержания работы в нижних камерах сердца. Другими словами, это не устройство, которое стимулирует работу сердца. Оно отслеживает состояние мышцы и дает разряд только в тех случаях, когда начинается сильная аритмия. Эриксен мог бы жить и играть без кардиовертера-дефибриллятора под присмотром врачей, но этот аппарат — его страховка.

«Мы с докторами составили четкий план, и я медленно, но верно шел к цели, — рассказывает Кристиан. — На каждом шагу делали полное обследование. Я четко понимал, что если что-то пойдет не так, если они заметят ухудшение — тогда придется ставить точку. Кардиостимулятор вообще не чувствуется и никак не мешает. Он рассчитан на удары, так что я спокоен. А если что случится с сердцем — еще и спасет. Трудностей и жестких стыков я не боюсь».

В футболе были разные прецеденты с возвращением на профессиональный уровень после проблем с сердцем. Фабрису Муамбе пришлось завершить карьеру после остановки сердца во время матча. Как и таланту «Реала» Рубену де ла Реду. А вот голландец Дэйли Блинд после установки имплантата продолжает играть в основе «Аякса» и вызываться в сборную Нидерландов. Все очень индивидуально.

В 2015 году ученые из университета Йеля провели исследование. Четыре года они наблюдали за 440 спортсменами, выступающими с кардиовертером-дефибриллятором. Вывод — осложнений на здоровье он не дает. Никаких проблем с имплантат, и тем более — никаких смертей.

«Возвращение Кристиана Эриксена в футбол — это прорыв, — говорит профессор Анил Малхотра, ведущий кардиолог “Манчестер Сити”, “Лидса” и “Манчестер Юнайтед”. — Он будет играть и тренироваться под присмотром врачей. Вокруг будет много людей и, конечно же, у него есть это устройство на всякий случай. Я знаю, что за ним будет внимательно следить клуб, а также опытный спортивный кардиолог».

Сейчас жизни Эриксена ничего не угрожает, а риски если и есть, то минимальные.

Как складывалась карьера Эриксена после потери сознания

После возвращения на поле Кристиан недолго поиграл за «Брентфорд», а затем ушел в «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента.

Дебютный сезон в новом клубе выдался очень шикарным — особенно, если учесть непростую биографию Эриксена. Он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, помог выиграть Кубок Лиги, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. Если бы не травма лодыжки в середине сезона, наверняка показатели были бы еще лучше.

Уже в марте 2022-го Эриксен вернулся в сборную Дании, забив в первом же матче — с Голландией (2:4), а в ноябре отправился на чемпионат мира в Катар.

«Я очень счастлив, что могу вернуться в сборную. Прошло много времени, поэтому я очень рад, что вернулся. Мне повезло с врачами и диагнозом. Все готово к тому, чтобы я вернулся в игру.



Еще больше меня мотивирует желание вернуться к прежней жизни. Я бы не пришел сюда, если бы знал, что со мной может случится что-то плохое», — говорил полузащитник.

В Катаре датчане провались, на что позже пенял Эриксен, однако, в целом тем сезоном он остался очень доволен.

Чего наверняка не скажешь про сезон-2023/2024. В нем Кристиан, как и весь «МЮ» выглядел не важно. Датчанин перебрался на скамейку, начал играть значительно реже (1138 минут против 2063 минут) и пользы приносил значительно меньше: на счету Кристиана только один гол и три голевые. И даже победа в Кубке Англии вряд ли подсластила горькие впечатления датчанина о минувшем сезоне.

«Его важность заметна, когда он на поле, он оказывает большое влияние на команду. Он блестящий игрок, и он очень важен для нас. У нас много отличных игроков. Команда не состоит из 11 человек — есть внутренняя конкуренция, и в обороне у нас есть некоторая нехватка футболистов, но в полузащите конкуренция огромна», — объяснял главный тренер «МЮ» Тен Хаг свое решение убрать датчанина из стартового состава.

Впрочем, в Германии у Эриксена будет отличный шанс реабилитироваться. Благо он едет туда в качестве неоспоримого лидера.

С интересом будем наблюдать за игрой Кристиана. Пожелаем ему удачи, и главное, здоровья!