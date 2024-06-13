Чуть не умер на поле, а теперь снова едет на Евро. Где пропадал звездный футболист сборной Дании Эриксен

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
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25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
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21:01 (мск), источник: Sport24

Чуть не умер на поле, а теперь снова едет на Евро. Где пропадал звездный футболист сборной Дании Эриксен

Кристиан — машина.

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Источник: Alexander Scheuber - UEFA/UEFA via Getty Images

Один из самых запоминающихся и, пожалуй, самый ужасный момент Евро-2020 — эпизод с Кристианом Эриксеном. На 43-й минуте матча Дания — Финляндия (0:1) лидер датчан упал без сознания прямо на поле.

К счастью, врачи успели спасти футболиста и привести его в сознание. Однако вскоре весь мир услышал неутешительную весть: сердце Кристиана остановилось на 9 минут. Если бы не своевременная помощь, случилась бы трагедия.

«Черт, мне всего 29 лет», — первые слова, которые Кристиан произнес, вернувшись к жизни. Тогда казалось, что на его спортивной карьере поставлен жирный крест. Однако, он вернулся и теперь готовится к очередному чемпионату Европы вместе со сборной Дании.

Источник: Соцсети

Рассказываем, как это стало возможно, и как складывалась карьера Эриксена после того ужасного случая.

Как Эриксен восстанавливался после остановки сердца

Сразу со стадиона Кристиана увезли в реанимацию. К счастью, он быстро пришел в себя и даже посмотрел последние 10 минут матча с Финляндией. Спустя 6 дней его выписали из больницы с имплантированным кардиостимулятором.

«Я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло», — говорил футболист.

4 августа Эриксен вернулся в расположение своего клуба «Интера», но проводить легкие тренировки ему позволили только в октябре. Из-за коронавируса он жил в тренировочном комплексе клуба на озере Комо и делал пробежки по подземной автостоянке. Ни о каких тренировках с командой речи не шло — Кристиан неспешно восстанавливался индивидуально под присмотром врачей. В декабре он уже тренировался в своем первом клубе «Оденсе», затем — в расположении «Кьяссо», клуба из третьего швейцарского дивизиона, с которым «Интер» связывают партнерские отношения.

Источник: AP 2023

Но уже тогда появилась информация, что Эриксену скорее всего больше не разрешат играть за «Интер». Проблемой стал имплантированный кардиостимулятор, с которым запрещено играть в Серии А. Зимой клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. У Эриксена было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе в «Аяксе», где он сделал себе имя.

Интрига висела до последнего дня трансферного окна, пока не стало известно, что Кристиан продолжит карьеру в клубе АПЛ «Брентфорде». Контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления. Эта команда недавно поднялась из Чемпионшипа, но уверенно начала сезон в вышке и сейчас уверенно идет в середине турнирной таблицы.

На решение Эриксена мог повлиять фактор тренера — с «Брентфордом» работает датский коуч Томас Франк, хорошо знакомый с полузащитником по юношеским сборным Дании.

26 февраля Эриксен впервые сыграл в официальном матче после кошмарного инцидента. На восстановление ему понадобилось всего 8 месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жизни Эриксена правда ничего не угрожает?

«По дороге в больницу я сказал жене, что, скорее всего, завершу карьеру, — рассказывал Кристиан в феврале в интервью The Guardian. — Но спустя два дня я передумал. Я осознавал случившееся со мной позже в этот день и в последующие дни. Потом начались обследования, стали появляться вопросы: “Смогу ли я? Получится ли у меня?” Со временем я шел на поправку. Было множество тестов, как мое сердце реагировало на физические упражнения, и, к счастью, все было хорошо».

Важно понимать — Эриксен решил возобновить карьеру только после разрешения врачей. Без этого думать о возвращении на поле было бы глупо и опасно.

Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство, которое в постоянном режиме отслеживает работу сердца и при возникновении угрожающих жизни аритмий наносит программируемый разряд для поддержания работы в нижних камерах сердца. Другими словами, это не устройство, которое стимулирует работу сердца. Оно отслеживает состояние мышцы и дает разряд только в тех случаях, когда начинается сильная аритмия. Эриксен мог бы жить и играть без кардиовертера-дефибриллятора под присмотром врачей, но этот аппарат — его страховка.

«Мы с докторами составили четкий план, и я медленно, но верно шел к цели, — рассказывает Кристиан. — На каждом шагу делали полное обследование. Я четко понимал, что если что-то пойдет не так, если они заметят ухудшение — тогда придется ставить точку. Кардиостимулятор вообще не чувствуется и никак не мешает. Он рассчитан на удары, так что я спокоен. А если что случится с сердцем — еще и спасет. Трудностей и жестких стыков я не боюсь».

Источник: AP 2023

В футболе были разные прецеденты с возвращением на профессиональный уровень после проблем с сердцем. Фабрису Муамбе пришлось завершить карьеру после остановки сердца во время матча. Как и таланту «Реала» Рубену де ла Реду. А вот голландец Дэйли Блинд после установки имплантата продолжает играть в основе «Аякса» и вызываться в сборную Нидерландов. Все очень индивидуально.

В 2015 году ученые из университета Йеля провели исследование. Четыре года они наблюдали за 440 спортсменами, выступающими с кардиовертером-дефибриллятором. Вывод — осложнений на здоровье он не дает. Никаких проблем с имплантат, и тем более — никаких смертей.

«Возвращение Кристиана Эриксена в футбол — это прорыв, — говорит профессор Анил Малхотра, ведущий кардиолог “Манчестер Сити”, “Лидса” и “Манчестер Юнайтед”. — Он будет играть и тренироваться под присмотром врачей. Вокруг будет много людей и, конечно же, у него есть это устройство на всякий случай. Я знаю, что за ним будет внимательно следить клуб, а также опытный спортивный кардиолог».

Сейчас жизни Эриксена ничего не угрожает, а риски если и есть, то минимальные.

Как складывалась карьера Эриксена после потери сознания

После возвращения на поле Кристиан недолго поиграл за «Брентфорд», а затем ушел в «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента.

Дебютный сезон в новом клубе выдался очень шикарным — особенно, если учесть непростую биографию Эриксена. Он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, помог выиграть Кубок Лиги, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. Если бы не травма лодыжки в середине сезона, наверняка показатели были бы еще лучше.

Уже в марте 2022-го Эриксен вернулся в сборную Дании, забив в первом же матче — с Голландией (2:4), а в ноябре отправился на чемпионат мира в Катар.

«Я очень счастлив, что могу вернуться в сборную. Прошло много времени, поэтому я очень рад, что вернулся. Мне повезло с врачами и диагнозом. Все готово к тому, чтобы я вернулся в игру.

Еще больше меня мотивирует желание вернуться к прежней жизни. Я бы не пришел сюда, если бы знал, что со мной может случится что-то плохое», — говорил полузащитник.

Источник: AP 2023

В Катаре датчане провались, на что позже пенял Эриксен, однако, в целом тем сезоном он остался очень доволен.

Чего наверняка не скажешь про сезон-2023/2024. В нем Кристиан, как и весь «МЮ» выглядел не важно. Датчанин перебрался на скамейку, начал играть значительно реже (1138 минут против 2063 минут) и пользы приносил значительно меньше: на счету Кристиана только один гол и три голевые. И даже победа в Кубке Англии вряд ли подсластила горькие впечатления датчанина о минувшем сезоне.

«Его важность заметна, когда он на поле, он оказывает большое влияние на команду. Он блестящий игрок, и он очень важен для нас. У нас много отличных игроков. Команда не состоит из 11 человек — есть внутренняя конкуренция, и в обороне у нас есть некоторая нехватка футболистов, но в полузащите конкуренция огромна», — объяснял главный тренер «МЮ» Тен Хаг свое решение убрать датчанина из стартового состава.

Впрочем, в Германии у Эриксена будет отличный шанс реабилитироваться. Благо он едет туда в качестве неоспоримого лидера.

С интересом будем наблюдать за игрой Кристиана. Пожелаем ему удачи, и главное, здоровья!

Автор: Николай Соников

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