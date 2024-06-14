Орангутан из зоопарка Дортмунда предсказал победителя первого матча Евро-2024

Млекопитающему было предложено подойти к одному из ведер, которые специально были помещены в его вольер с шарфами сборных Германии и Шотландии. После некоторых раздумий, Вальтер уверенно подошел к ведру, где располагалась национальная атрибутика страны — хозяйки континентального первенства.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.