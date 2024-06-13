«Жалобы — часть игры». Гюндоган — о запрете общения игроков с судьями на Евро-2024

«Я надеюсь, они понимают, что мы люди и иногда реагируем подобным образом. Иногда мы демонстрируем не лучшие манеры.



Я могу понять суть этого правила. Судья мирового класса обладает эмпатией, позволяющей ему оценивать сложные ситуации. Надеюсь, что арбитры проявят понимание. Жалобы — это часть игры. Мы любим игру, потому что она приносит различные эмоции. Не хочу показаться неуважительным, но надеюсь, что жёлтых карточек будет не слишком много», — приводит слова Гюндогана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).