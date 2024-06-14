Почему надо смотреть Евро-2024 даже без сборной России. Этот турнир всегда дарит много эмоций

Чемпионат Европы — особенный турнир для нашей страны. СССР стал первым победителем в 1960 году: Яшин, Нетто и Понедельник сотоварищи вписали свои имена в историю. Через четыре года мы тоже вышли в финал, где уступили Испании в равной борьбе (1:2) — и тогда это посчитали неудачей, стоившей места главного тренера Константину Бескову.

Еще один решающий матч закончился для советских футболистов разгромом от сильнейшей за все времена бундесманшафт с Гердом Мюллером и Францем Беккенбауэром — 0:3 в 1972-м. Но мы до него дошли! В 1988-м сборная с Дасаевым, Протасовым и Белановым уступила в финале голландской супербанде во главе с Гуллитом, Райкардом и ван Бастеном. Честь страны тогда защищал обладатель «Золотого мяча» — 1986 (тот самый Беланов), а проход в поздние раунды турнира казался чем-то самим собой разумеющимся.

В новое время многое изменилось, в том числе название страны. Но всякий раз контрастные эмоции от выступлений нашей сборной на Евро болельщики черпали половниками. 2008-й навсегда отпечатался в памяти тех, кто его видел. Кошмарный старт с 1:4 от Испании, зато потом — пас через себя Семака, голевые подвиги Павлюченко, волшебство Аршавина, горящие глаза Торбинского после победного гола в ворота Нидерландов, прыгающий на бровке Хиддинк… Такое не забывается.

Источник: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Связаны с Евро и скандалы. 2004-й: отчисление Мостового накануне решающего матча в группе с Португалией. 2012-й: нетленные аршавинские «Ваши ожидания — ваши проблемы» после «отлета» от Греции в решающем матче группового этапа. 2016-й: такое же, и даже еще более позорное, фиаско, только теперь с Уэльсом. 2021-й: унижение от Дании и уход героя ЧМ-2018 Черчесова. Сейчас — и вовсе пропуск турнира по политическим мотивам.

Так сложилось, что после того самого 2008-го у сборной России отношения с Евро совсем расклеились. Это повод разобраться в том числе во внутренних проблемах нашего футбола. Ну, а грустить сейчас не время — впереди большой праздник длиной в месяц, игнорировать который из-за обиды на УЕФА нет никакого смысла.

Тем более чемпионат Европы — турнир особенный. Футбол сборных принято ругать из-за более низкого уровня организации и тактики по сравнению с футболом клубным. В этом есть доля истины. Подготовить команду, равную по качеству той, с которой тренер работает каждый день, собрав состав за пару недель до старта чемпионата, — задача архисложная. И большинство с ней не справляется.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но европейские сборные даже среднего пошиба туго набиты опытными профи. Например, в сборной Грузии, для которой этот Евро станет первым в истории, звезд мало, зато Хвича своим талантом и умением приковывать внимание множит на ноль все разговоры о слабости состава. Так что футбол на чемпионате Европы по уровню если и будет уступать клубным соревнованиям, то несильно. Зато на полную будут выкручены эмоции и самоотдача — это уже преимущества турниров национальных команд.

Источник: Пресс-служба GFF

Евро-2024 часто представляют как битву двух главных фаворитов — Англии и Франции. По котировкам они и правда сильно превосходят всех остальных, но все же сводить турнир к спортивному аналогу Столетней войны не стоит. Тем более последние Евро выигрывали далеко не те, от кого это ожидали. Португалия и Криштиану Роналду осчастливили друг друга в 2016-м, когда все ставили на французов, и сейчас у этой сборной все шансы повторить успех. По составу она даже сильнее самой себя образца восьмилетней давности. Италия в 2021-м тоже сконструировала сенсацию, но сейчас надо реабилитироваться за второй подряд пропущенный ЧМ. Есть хозяйка чемпионата Германия, которой пора восстанавливать репутацию после серии провалов, испанцы с невероятным 16-летним Ямалем, опытные хорваты и непредсказуемые бельгийцы. А еще легко могут «выстрелить» темные лошадки вроде Грузии, Албании или Венгрии. Будет на что посмотреть!

Конечно, со сборной России для нас этот турнир был бы куда более ярким и интересным. Но порой обед бывает сытным и запоминающимся, даже если в нем нет главного блюда. Так давайте насладимся, раз уж собрались.