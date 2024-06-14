Почему надо смотреть Евро-2024 даже без сборной России. Этот турнир всегда дарит много эмоций

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
01:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему надо смотреть Евро-2024 даже без сборной России. Этот турнир всегда дарит много эмоций

Праздник начинается.

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Источник: AFP 2023

Чемпионат Европы — особенный турнир для нашей страны. СССР стал первым победителем в 1960 году: Яшин, Нетто и Понедельник сотоварищи вписали свои имена в историю. Через четыре года мы тоже вышли в финал, где уступили Испании в равной борьбе (1:2) — и тогда это посчитали неудачей, стоившей места главного тренера Константину Бескову.

Еще один решающий матч закончился для советских футболистов разгромом от сильнейшей за все времена бундесманшафт с Гердом Мюллером и Францем Беккенбауэром — 0:3 в 1972-м. Но мы до него дошли! В 1988-м сборная с Дасаевым, Протасовым и Белановым уступила в финале голландской супербанде во главе с Гуллитом, Райкардом и ван Бастеном. Честь страны тогда защищал обладатель «Золотого мяча» — 1986 (тот самый Беланов), а проход в поздние раунды турнира казался чем-то самим собой разумеющимся.

В новое время многое изменилось, в том числе название страны. Но всякий раз контрастные эмоции от выступлений нашей сборной на Евро болельщики черпали половниками. 2008-й навсегда отпечатался в памяти тех, кто его видел. Кошмарный старт с 1:4 от Испании, зато потом — пас через себя Семака, голевые подвиги Павлюченко, волшебство Аршавина, горящие глаза Торбинского после победного гола в ворота Нидерландов, прыгающий на бровке Хиддинк… Такое не забывается.

Источник: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Связаны с Евро и скандалы. 2004-й: отчисление Мостового накануне решающего матча в группе с Португалией. 2012-й: нетленные аршавинские «Ваши ожидания — ваши проблемы» после «отлета» от Греции в решающем матче группового этапа. 2016-й: такое же, и даже еще более позорное, фиаско, только теперь с Уэльсом. 2021-й: унижение от Дании и уход героя ЧМ-2018 Черчесова. Сейчас — и вовсе пропуск турнира по политическим мотивам.

Так сложилось, что после того самого 2008-го у сборной России отношения с Евро совсем расклеились. Это повод разобраться в том числе во внутренних проблемах нашего футбола. Ну, а грустить сейчас не время — впереди большой праздник длиной в месяц, игнорировать который из-за обиды на УЕФА нет никакого смысла.

Тем более чемпионат Европы — турнир особенный. Футбол сборных принято ругать из-за более низкого уровня организации и тактики по сравнению с футболом клубным. В этом есть доля истины. Подготовить команду, равную по качеству той, с которой тренер работает каждый день, собрав состав за пару недель до старта чемпионата, — задача архисложная. И большинство с ней не справляется.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но европейские сборные даже среднего пошиба туго набиты опытными профи. Например, в сборной Грузии, для которой этот Евро станет первым в истории, звезд мало, зато Хвича своим талантом и умением приковывать внимание множит на ноль все разговоры о слабости состава. Так что футбол на чемпионате Европы по уровню если и будет уступать клубным соревнованиям, то несильно. Зато на полную будут выкручены эмоции и самоотдача — это уже преимущества турниров национальных команд.

Источник: Пресс-служба GFF

Евро-2024 часто представляют как битву двух главных фаворитов — Англии и Франции. По котировкам они и правда сильно превосходят всех остальных, но все же сводить турнир к спортивному аналогу Столетней войны не стоит. Тем более последние Евро выигрывали далеко не те, от кого это ожидали. Португалия и Криштиану Роналду осчастливили друг друга в 2016-м, когда все ставили на французов, и сейчас у этой сборной все шансы повторить успех. По составу она даже сильнее самой себя образца восьмилетней давности. Италия в 2021-м тоже сконструировала сенсацию, но сейчас надо реабилитироваться за второй подряд пропущенный ЧМ. Есть хозяйка чемпионата Германия, которой пора восстанавливать репутацию после серии провалов, испанцы с невероятным 16-летним Ямалем, опытные хорваты и непредсказуемые бельгийцы. А еще легко могут «выстрелить» темные лошадки вроде Грузии, Албании или Венгрии. Будет на что посмотреть!

Конечно, со сборной России для нас этот турнир был бы куда более ярким и интересным. Но порой обед бывает сытным и запоминающимся, даже если в нем нет главного блюда. Так давайте насладимся, раз уж собрались.

Автор: Марк Бессонов

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
Дания
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