Криштиану Роналду рассказал о готовности к Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
08:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду рассказал о готовности к Евро-2024

Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о готовности к предстоящему чемпионату Европы по футболу.

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Криштиану Роналду рассказал о готовности к Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

«Переживаю ли я? У меня всегда покалывает в животе, и я рад, что чувствую это. Если вы это не чувствуете, то пришло время сдаться. Я вижу, что команда совершенно спокойна, я не вижу, чтобы кто-то волновался. Я чувствую, что команда счастлива, и уверен, что дела пойдут хорошо.

Думаю, что это поколение заслуживает победы на турнире такого размера, один матч за другим, и мы скоро это увидим. Мы должны мечтать, мечтать — это хорошо. Я подготовился к этому соревнованию, до первого матча осталось пять дней, и пора начинать хорошо», — приводит слова Роналду Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый матч на Евро-2024 сборная Португалии проведёт 18 июня с национальной командой Чехии.

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ФРГ
ФРГ
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Италия
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Германия
Германия
2
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Чехия
3
Франция
Франция
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