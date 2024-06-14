Булыкин назвал сборные, которые хочет увидеть в финале Евро-2024

«Пристально буду следить за французами, испанцами, итальянцами, англичанами. А также за теми сборными, в которых играют мои друзья — это Бельгия и Голландия. За остальными командами буду следить по мере возможности. Кого хотел бы видеть в финале? Англию и Францию», — цитирует «Евро-Футбол. Ру» Булыкина.