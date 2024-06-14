Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
13:12 (мск), источник: РБК

Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 14 июня стартует матчем самых возрастных команд — Германии и Шотландии. Кто является главным фаворитом, какие рекорды побьет Роналду и каковы шансы Украины и Грузии на успех — в материале «РБК Спорт».

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Источник: AFP 2023

Где и когда пройдет Евро

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Полуфиналы примут Мюнхен и Дортмунд. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, который является самым старым стадионом Евро-2024. Арена была построена в 1936 году к Олимпийским играм. Она дважды реконструировалась, в последний раз в 2006 году к чемпионату мира. Олимпийский стадион является самым вместительным на Евро-2024 — 70 тыс.

Какой призовой фонд

  • Общий призовой фонд: €331 млн.
  • Участие: €9,25 млн.
  • Победа в каждом матче группового этапа: €1 млн.
  • Ничья в каждом матче группового этапа: €0,5 млн.
  • ⅛ финала: €1,5 млн.
  • ¼ финала: €2,5 млн.
  • ½ финала: €4 млн.
  • Финал: €5 млн.
  • Чемпион: €8 млн.

Участник Евро в общей сложности может заработать не более €28,3 млн. Суммы не изменились по сравнению с 2021 годом.

Призовые на Евро в два раза меньше, чем в Лиге чемпионов. К примеру, «Боруссия» за выход в финал заработала €15,5 млн, а «Реал» только за победу в решающем матче — €20 млн.

Источник: РБК

Какая страна чаще всех принимала Евро

Франция, которая являлась инициатором создания УЕФА и чемпионата Европы, приняла три турнира — в 1960, 1984, 2016 годах. Это рекорд без учета Евро-2020, который прошел в 11 странах.

Германия во второй раз примет континентальное первенство без учета Евро 2020 года, где команда провела дома только матчи группового раунда, а ⅛ финала с Англией — в Лондоне.

Какой формат Евро-2024

В финальном раунде сыграет 24 команды: Германия в качестве хозяйки, 20 победителей группового раунда квалификации и три сборные, которые преодолели стадию стыковых матчей. Все команды поделены на шесть групп.

Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи строчки, выйдут в ⅛ финала.

Всего на Евро будет сыгран 51 матч за 22 игровых дня.

Кто является самой титулованной командой Евро

Трофеем Анри Делоне владели десять сборных, самыми успешными среди которых являются Германия и Испания (по три раза). По два раза титул завоевали команды Франции и Италии. Из многократных чемпионов Европы Германия дольше всех не может завоевать трофей — с 1996 года.

Испания же является первой командой, которая выиграла в четырехлетнем цикле (2008−2012) два чемпионата Европы и первенство мира.

Какая сборная чаще всех участвовала на Евро

Германия в 14-й раз сыграет в финальном этапе чемпионата Европы. Это рекорд турнира. Второй в этом списке идет Испания (13), третьей — Россия/СССР (12; 5/7). Далее следуют Франция, Нидерланды, Италия, Англия — 11.

При этом Германия в 14-й раз подряд примет участие в Евро, вторая по продолжительности серия принадлежит Франции — девять. Германия выступает в финальной части Евро неизменно с 1968 года, при этом в 1960—1964 годах команда даже не участвовала в квалификации.

Кто дебютирует на Евро-2024

Единственным дебютантом является сборная Грузии, которая прошла в финальный раунд через стыковые игры.

В финале стыков Грузия обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. При этом с конца первого тайма Грузия играла в меньшинстве.

До этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьих, семь поражений.

Главным тренером команды является Вилли Саньоль, серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.

Грузия является главным аутсайдером в группе F, где встретится с Португалией, Чехией и Турцией. Шансы на выход команды Саньоля в плей-офф оцениваются в 37,2−45,3%.

Также, по подсчетам суперкомпьютера Opta, Грузия имеет наименьшие шансы среди всех участников на выход в четвертьфинал — 8,3%.

Как часто сборные выигрывали домашний Евро

Всего три раза в истории сборные выигрывали домашний чемпионат Европы — Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984). Позднее команды трижды доходили до финала домашнего Евро — и дважды подряд в последних турнирах. В 2016 году Франция дома уступила Португалии (0:1) в дополнительное время, в 2021-м Англия — Италии в серии пенальти (чемпионат Евро тогда проходил в разных странах, но англичане шесть из семи игр, в том числе и финал, провели на «Уэмбли»).

В последний раз Германия (тогда еще Западная Германия) принимала Евро в 1988 году, когда в полуфинале проиграла Нидерландам со счетом 1:2. В финале команда под руководством Ринуса Михелса обыграла сборную СССР, а Марко ван Бастен стал лучшим игроком и бомбардиром турнира. Он точным ударом на 89-й минуте принес Нидерландам победу над хозяевами, а в финале снял вопросы о победителе одним из самых красивых голов в истории турнира.

Источник: РБК

Кто является фаворитом Евро

Безоговорочными фаворитами турнира являются сборные Англии и Франции. Именно эти команды обладают сильнейшими составами на бумаге.

Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, который провел 10 тыс. симуляций турнира, вероятность победы Англии оценивается в 19,9%, Франции — 19,1%.

В то же время суперкомпьютер Gracenote (Nielsen) считает, что наибольшие шансы имеют Франция и Германия — 11,6%. Англия же в этом списке идет восьмой — 6,1%.

Однако большинство экспертов называют Англию в качестве главного фаворита. К примеру, букмекеры дают на чемпионство родоначальников футбола наименьший коэффициент — 4,5. На победу Франции предлагают коэффициент чуть больше — 5.

Сборную Англии впервые в истории назвали главным фаворитом Евро, который она ни разу не выигрывала. Однако по результатам Англия не выглядит таковой. В последних пяти играх команда одержала одну победу при двух поражениях. В заключительной товарищеской игре подопечные Гарета Саутгейта уступили дома Исландии (0:1), нанеся всего один удар в створ.

Англия впервые за 70 лет трижды подряд пропустила первой на родном «Уэмбли» и впервые с 2018-го не одержала ни одной победы в трех матчах подряд на «Уэмбли».

Каковы шансы остальных команд на титул

Шансы остальных оцениваются гораздо ниже, а коэффициенты на их победы заметно выше. К примеру, третьей в списке фаворитов идет Германия — 12% (коэфф. — 6,5−7), четвертой — сборная Испании (9,8% / коэфф. — 8,5−9).

Однако фавориты оказались без золотых медалей на двух последних чемпионатах Европы. В 2016-м французы считались главными претендентами на золото, но в финале уступили сборной Португалии, которую до старта турнира никто не включал в число фаворитов. В 2021 году чемпионом тоже стала «темная лошадка» — Италия, обыгравшая в финале сборную Англии, фаворита турнира.

Кто является фаворитом на выход в плей-офф Евро.

Плей-офф стартует 29 июня со стадии ⅛ финала, куда попадут команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших сборных из занявших третьи места.

Фавориты на выход из групп по оценкам Opta.

Группа А: Германия (шансы на выход — 88,5%) и Швейцария (61%).

Источник: OPTA

Группа В: Испания (89,1%), Италия (80,3%).

Источник: OPTA

Группа С: Англия (95,4%), Дания (69,2%).

Источник: OPTA

Группа D: Франция (92,9%), Нидерланды (76,2%).

Источник: OPTA

Группа Е: Бельгия (91,4%), Украина (69,4%).

Источник: OPTA

Группа Португалия (93,6%), Турция (74,2%).

Источник: OPTA

Схожие шансы на выход дает Gracenote. По всем оценкам Украина должна выйти в плей-офф, в первом раунде которого с большой долей вероятности сыграет с Нидерландами.

Как выглядит сетка плей-офф

В случае успешного выступления всех фаворитов на ранних стадиях, то Германия и Испания встретятся в четвертьфинале на поле стадиона в Штутгарте. В другом же четвертьфинале из этой сетки могут сойтись Португалия и Нидерланды.

В другой сетке плей-офф с большой долей вероятности окажутся только два фаворита из топ-6. Англия по Франция по прогнозам должны встретиться в полуфинале, как на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Источник: РБК

Кому досталась «группа смерти»

Одной из самых сложных в турнире является группа В. Несмотря на высокие шансы Испании и Италии на выход в плей-офф, велика вероятность, что одна из команд завершит турнир на групповой стадии. Все-таки в этой группе также выступает Хорватия.

Балканскую сборную с Евро-2020 неизменно списывают со счетов, однако они раз за разом удивляли. На предыдущем чемпионате Европы чуть не выбили из ⅛ финала Испанию, а на ЧМ-2022 завоевали бронзу, обыграв в четвертьфинале Бразилию.

Однако прежние звезды находятся в предпенсионном, а некоторые и в пенсионном возрасте. Адекватная же замена еще не выросла. Лидерами Хорватии на Евро будут два игрока «Манчестер Сити» — защитник Йошко Гвардиола и полузащитник Матео Ковачич. В атаке же надежды хорватских болельщиков будут связаны с лучшим бомбардиром «Осасуны» Анто Будимиром, который вошел в топ-5 снайперов чемпионата Испании 2023/24. Явным аутсайдером в этом квартете является Албания.

Также на фоне остальных выделяется группа D, где нет явных аутсайдеров в отличие от предыдущего квартета. За выход из группы с Францией и Нидерландами будут бороться крепкие середняки — сборные Австрии и Польши. Однако сборная Польши перед стартом турнира понесла потери. В заключительном товарищеском матче в течение 20 минут поляки лишились из-за травм ведущих нападающих — Кароля Свидерского и Роберта Левандовски, многолетнего лидера команды. Уже точно известно, что Левандовски пропустит матч первого тура с командой Нидерландов, которую накрыла эпидемия травм. Сборная во время подготовки потеряла ведущего полузащитников Фрэнки де Йонга и Тен Копмайнерса, а также форвардов Мемфиса Депая и Брайана Бробби.

В результате в команду взвали защитника «Боруссии» Иана Матсена и форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзее, когда те отдыхали на яхте возле острова Микенос (Греция) и во флоридском Disney World соответственно. При этом Матсен уже на следующий день присутствовал на тренировке, а его отец проделал многочасввой путь на автомобиле, чтобы доставить бутсы сыну. Сначала она отправился из Роттердама в Дортмунд, где хранились бутсы, а затем поехал в Вольфсбург на базу национальной команды.

В то же время Франция в первом туре недосчитается Тео Эрнандеса. Помимо этого, несколько футболистов и членов команды сборной Франции почувствовали недомогание после приезда в Германию, сообщает RMC Sport.

Кто станет лучшим игроком Евро-2024

В числе главных претендентов на приз лучшему игроку и бомбардиру Евро в последние годы неизменно называют двух игроков — француза Килиана Мбаппе и англичанина Гарри Кейна. На Евро-2024 в эту борьбу, как ожидают эксперты, вклинится полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Букмекеры дают на Мбаппе коэффициент 6, Беллингема — 9, Кейна — 11. Не сбрасывают со счетов и 39-летнего португальца Криштиану Роналду. Он идет в топ-10 претендентов с коэффициентом 16.

Кто является самым дорогим игроком Евро-2024

Мбаппе и Беллингем имеют самую высокую стоимость среди всех участников чемпионата Европы. Transfermarkt оценивает каждого в €180 млн. В топ-5 также входят англичане Фил Фолен (€160 млн) и Бакайо Сака (€140 млн), а также немец Флориан Вирц (130).

Топ-10 самых дорогих футболистов Евро наполовину состоит из английских игроков. Также по два представителя имеют Германия и Испания.

Кто является самым высокооплачиваемым тренером на Евро

Лидерство удерживает Гарет Саутгейт (Англия) — €5,8 млн, далее следуют Юлиан Нагельсманн (Германия, €4,8 млн) и Роберто Мартинес (Португалия, €4 млн). Бывший тренер «Зенита» Лучиано Спалетти (Италия) занимает шестое место — €3 млн.

Экс-наставник «Спартак» Мурат Якин (Швейцария) получает €1,6 млн. Следом расположились бывший спортивный директор «Локомотива» Ральф Рангник (Австрия) и экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско (Бельгия) — по €1,5 млн.

Испания является единственным представителем топ-сборных, где тренер получает меньше 3 млн. Зарплата Луиса де ла Фуэнте составляет €1,25 млн. Аналогичную сумму получает наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Самым низкооплачиваемым тренером является Саньоль (€200 тыс.).

Кто из звезд не выступит на Евро

Зрители не увидят в Германии Эрлинга Холанда (€180 млн) и Мартина Эдегора (€110 млн), поскольку сборная Норвегии не вышла в финальный раунд.

Кроме того, Тедеско не включил в состав сборной Бельгии Тибо Куртуа (€30 млн), одного из лучших вратарей последних лет. Бельгийский голкипер больше года восстанавливался от травмы и вернулся лишь под конец сезона. Он уверенно отыграл в оставшихся матчах, включая финал Лиги чемпионов. По этой причине в 32 года он по-прежнему входит в число самых дорогих вратарей мира.

В состав сборной Англии не вошел форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (€60 млн), который вместе с клубом провалил этот сезон.

Кто из игроков РПЛ выступит на Евро

Срджан Бабич («Спартак»/Сербия).

Мирлинд Даку («Рубин»/Албания).

Марио Митай («Локомотив»/Албания).

Ваня Дркушич («Сочи»/Словения).

Источник: РБК

Какие рекорды обновит Криштиану Роналду

Для португальского нападающего Криштиану Роналду этот чемпионат Европы станет шестым в карьере. Из действующих игроков рядом находятся партнеры по сборной Пепе и Руй Патрисиу, а также лидер сборной Хорватии Лука Модрич — по пять.

Роналду дебютировал на Евро в 2004 году. Тогда сборная Португалии дошла на домашнем Евро до финала, где неожиданно уступила Греции. Спустя 12 лет Португалия примерит на себе роль Греции, сенсационно победив в финале хозяйку Евро — сборную Франции.

Но никто более двух раз не играл в финале. Роналду находится в числе 23 игроков, которые приняли участие в двух финалах Евро. В этом списке Роналду — единственный действующий игрок.

Роналду является рекордсменом по количеству матчей среди игроков на Евро — 25. Он лидирует и по играм в качестве капитана — 16.

Роналду также лучший бомбардир в истории турнира — 14. Из действующих игроков ближайшим конкурентом является француз Антуан Гризманн — 6.

Роналду дважды становился лучшим бомбардиром Евро, что также является рекордом турнира. Наилучшую результативность португалец показал на чемпионате Европы-2020 — пять мячей. Рекордсменом по числу голов на одном Евро является Мишель Платини — девять мячей в 1984 году.

Роналду наравне с итальянцем Паоло Мальдини, французом Лораном Бланом и Пепе рекордные три раза входил в символическую сборную турнира.

Сборная Португалии стала единственной командой, одержавшей победы во всех матчах квалификационного раунда. В случае выхода команды в финал Роналду станет самым возрастным участником матча за золото.

Также Роналду обновит мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне. На.

даннй момент португалец провел 1019 матчей на клубном уровне и 207 за сборную. Он 12 июня превзошел достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225).

Какие рекорды еще побьют на Евро

Португалец Пепе станет самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы. На данный момент самым возрастным игроком в истории Евро является венгерский вратарь Габор Кирай, который в 2016 году вышел на поле в возрасте 40 лет 86 дней. Пепе на момент старта Евро 41 год 94 дня.

А вингер сборной Испании Ламин Ямаль станет самым юным игроком в истории Евро. На данный момент самым молодым игроком является польский полузащитник Кацпер Козловский, который в 2021 году дебютировал на чемпионате Европы в возрасте 17 лет 246 дней.

Ямалю за день до старта наступит 17 лет. При этом он не является статистом. В «Барселоне» в 16 лет стал основным игроком. В сборной дебютировал в сентябре 2023-го, став самым юным игроком и автором гола в истории сборной Испании.

На данный момент на его счету за сборную семь игр и два гола. Самым юным автором гола является швейцарец Йохан Фонлантен, который в возрасте 18 лет отличился в матче Евро-2004.

На нынешнем Евро нет игроков младше 18 лет. Из футболистов до 20 на фоне всех выделяется англичанин Джуд Беллингем, который в нынешнем сезоне зарекомендовал себя в качестве суперзвезды. В дебютном же сезоне английский полузащитник стал лидером «Реала» и получил приз лучшему футболисту чемпионата Испании.

Кто является талисманом турнира

Талисманом турнира является плюшевый мишка Альберт. Это 12-й талисман в истории чемпионатов Европы. Первый был представлен на турнире 1980 года, им стал Пиноккио.

Имя плюшевый мишка получил в результате голосования, проведенного среди пользователей сайта UEFA.com и школьников по всей Европе.

Кто записал гимн Евро-2024

Американская поп-рок группа OneRepublic, итальянская электронная группа Meduza и немецкая певица Leony записали совместный трек Fire, который стал гимном чемпионата Европы. Слова были написаны номинантом на Grammy Райаном Теддером (OneRepublic).

Кто будет главным оракулом Евро-2024

Во время чемпионата мира-2010 прославился осьминог Пауль из океанариума в немецком Оберхаузене, который успешно предсказывал матчи сборной Германии на турнире. История с Паулем так понравилась футбольным болельщикам, что на последующих турнирах неизменно появлялись подражатели. К примеру, на чемпионате мире 2018 году эрмитажный кот Ахилл уже имел официальный статус предсказателя.

За несколько месяцев до старта Евро 2024 года футбольным болельщикам стало известно о тапире Тео из зоопарка Мюнстера. Тапиры обитают в Южной Америке. Перед каждым матчем ему будут выносить овощи в трех разрезанных футбольных мячах, на двух из которых будет расположен флаги команд. Какой мяч с едой выберет тапир — та команда и победит. Третий мяч означает ничью. Поскольку Тапиры обладают слабым зрением, то цвета флага никак не повлияют на его выбор.

Он уже предсказал победу в матче открытия. После кратковременного колебания Тео подошел к мячу с флагом Шотландии. При этом Шотландия является явным аутсайдером в этой паре. На ее победу дают коэффициент 10, на победу Германии — 1,3.

Где смотреть Евро

В России игры будут транслировать «Матч ТВ» и OKKO.

Источник: РБК

Руслан Алиев

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Главные темы
Что нужно знать о Евро-2024. Факты о главном турнире континента
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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