Готовы драться между собой: что творится с Германией перед Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Шотландия
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Венгрия
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Швейцария
00
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Испания
00
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Хорватия
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Италия
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Албания
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Словения
00
2
Дания
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Сербия
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Англия
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Нидерланды
00
2
Франция
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3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
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4
Турция
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09:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Готовы драться между собой: что творится с Германией перед Евро-2024

Сборная Германии 14 июня в матче-открытии Евро-2024 сыграет против Шотландии.

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Готовы драться между собой: что творится с Германией перед Евро-2024 | Источник: Спорт РИА Новости

В преддверии старта чемпионата Европы по футболу РИА Новости Спорт знакомит аудиторию со сборной Германии, которая спустя 18 лет после домашнего ЧМ-2006 вновь принимает грандиозный турнир.

Привилегия страны-хозяйки

Немецкая команда не играла в отборочном турнире. После катастрофы на чемпионате мира в Катаре Германия провела 15 товарищеских матчей (в активе «бундесманшафт» шесть побед при трех ничьих и шести поражения).

Интересный факт: Германия выступит на 14-м чемпионате Европы, что является рекордом. Сборной не удалось преодолеть квалификацию в первых трех розыгрышах турнира, однако затем немцы ни разу не пролетали мимо финальной стадии.

Итоговая заявка

  • Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
  • Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрихс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);
  • Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»);
  • Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Тренер, не подошедший «Баварии»

Ханс-Дитер Флик провалился на ЧМ-2022 (немцы второй розыгрыш кряду не вышли из группы), однако сохранил свой пост. Но после разгрома от японцев в товарищеском матче со счетом 1:4 терпение руководства лопнуло — специалиста уволили, а на его место за девять месяцев до старта Евро был назначен еще один экс-наставник «Баварии» — 36-летний Юлиан Нагельсман.

Молодой тренер отлично поработал в «Хоффенхайме» и «Лейпциге», а вот в Мюнхене потерпел неудачу. Золотом Бундеслиги и двумя Суперкубками Германии вряд ли кого удивишь, работая в самом титулованном клубе страны, — куда важнее выступление в Лиге чемпионов, где «Бавария» выбыла на стадии четвертьфинала, и атмосфера в клубе. Которая, если верить зарубежным СМИ, стала отвратительной. За считанные дни до старта Евро-2024 Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг чуть не подрались на открытой тренировке на глазах у нескольких тысяч фанатов, кулачный бой пресек второй тренер команды Сандро Вагнер. Нагельсман еще раньше якобы разругался с Нойером и другими лидерами… Интересно, как теперь сработаются тренер и топовые игроки?

Немецкий тренер Юлиан Нагельсман | Источник: AP 2023

Стареющие чемпионы мира

На фоне малоизвестного, но очень значимого для тренерского штаба Максимилиана Миттельштедта из «Штутгарта», опытнейшего топа Илкая Гюндогана, ныне защищающего цвета «Барсы», и незаменимого как в «Баварии», так и в сборной Йозуа Киммиха, выделяются три футболиста, которые продолжают рубиться за сборную с триумфального ЧМ-2014 в Бразилии.

Томас Мюллер. 34-летняя легенда «Баварии» и сборной Германии готовится выступить на четвертом для себя первенстве Европы. Казалось бы, где, как не дома, ставить точку в выступлениях за национальную команду? Однако Мюллер не спешит с громкими заявлениями и полностью концентрируется на максимальной задаче — две бронзы Евро у него уже есть, не хватает только золота.

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер | Источник: Reuters

Мануэль Нойер. Немецкие СМИ пишут, что великий голкипер, буквально переписавший основы вратарского искусства, покинет сборную после турнира. Всему виной напряженная обстановка в из-за недовольства «второго номера» Марка-Андре тер Штегена — чтобы не огорчать стража ворот «Барсы», после Евро-2024 Нойер на теплой ноте попрощается с национальной командой и уступит место коллеге помоложе.

Мануэль Нойер | Источник: Reuters

Тони Кроос. Для шестикратного победителя Лиги чемпионов в составе «Баварии» и «Реала» домашний Евро станет последний турниром в качестве профессионального футболиста. И не только на международном уровне: незадолго до финала ЛЧ против дортмундской «Боруссии» Кроос объявил о завершении карьеры сразу после чемпионата.

Кто удивит из молодых?

Джамалу Мусиале 21 год, а он уже имеет в копилке три победы в Бундеслиге, «ушастый» кубок ЛЧ и почти 30 матчей за сборную Германии.

Однако самым ярким молодым игроком в немецкой команде, как и на всем турнире, видится его ровесник из «Байера» Флориан Вирц. Юноша провел замечательный сезон, взяв с «аптекарями» золото чемпионата Германии и Кубок страны. Поражение в финале Лиги Европы скрасило признание лучшим игроком сезона в Бундеслиге — очевидно, что в Леверкузене полузащитник долго не задержится. Пресса сообщает, что Флориан поиграет на родине еще год: якобы «Реал» уже договорился с «Байером» о переходе Вирца летом 2025 года.

Флориан Вирц | Источник: Reuters

Чего ждать от немцев на Евро?

Молодой тренер без опыта работы в сборных, невразумительная игра в товарищеских встречах и ужасающая статистика в последних трех турнирах, обернувшихся для «бундесманшафт» провалом. На российском мундиале немцы не вышли из группы (что спустя четыре года повторилось в Катаре), а на Евро-2020 вылетели на стадии ⅛ финала от будущих финалистов — англичан. Впрочем, если проводить аналогию с 2006 годом, то тогда сборная Юргена Клинсманна тоже билась в родных стенах после кошмара на чемпионате Европы — 2004. И взяла бронзу!

Как итог, поддержка родных болельщиков точно пойдет на пользу сборной Германии, переживающей непростой период. Однако повторить успех Евро-1996 «немецкой машине» будет очень непросто.

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Расписание матчей

14 июня (пятница):

22:00* / Германия — Шотландия.

19 июня (среда):

19:00 / Германия — Венгрия.

23 июня (воскресенье):

22:00 / Швейцария — Германия.

* здесь и далее — по московскому времени.

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