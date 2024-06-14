Готовы драться между собой: что творится с Германией перед Евро-2024 | Источник: Спорт РИА Новости

В преддверии старта чемпионата Европы по футболу РИА Новости Спорт знакомит аудиторию со сборной Германии, которая спустя 18 лет после домашнего ЧМ-2006 вновь принимает грандиозный турнир.

Привилегия страны-хозяйки

Немецкая команда не играла в отборочном турнире. После катастрофы на чемпионате мира в Катаре Германия провела 15 товарищеских матчей (в активе «бундесманшафт» шесть побед при трех ничьих и шести поражения).

Интересный факт: Германия выступит на 14-м чемпионате Европы, что является рекордом. Сборной не удалось преодолеть квалификацию в первых трех розыгрышах турнира, однако затем немцы ни разу не пролетали мимо финальной стадии.

Итоговая заявка

Вратари : Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»); Защитники : Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрихс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);

: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрихс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер»); Полузащитники : Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»);

: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»); Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Тренер, не подошедший «Баварии»

Ханс-Дитер Флик провалился на ЧМ-2022 (немцы второй розыгрыш кряду не вышли из группы), однако сохранил свой пост. Но после разгрома от японцев в товарищеском матче со счетом 1:4 терпение руководства лопнуло — специалиста уволили, а на его место за девять месяцев до старта Евро был назначен еще один экс-наставник «Баварии» — 36-летний Юлиан Нагельсман.

Молодой тренер отлично поработал в «Хоффенхайме» и «Лейпциге», а вот в Мюнхене потерпел неудачу. Золотом Бундеслиги и двумя Суперкубками Германии вряд ли кого удивишь, работая в самом титулованном клубе страны, — куда важнее выступление в Лиге чемпионов, где «Бавария» выбыла на стадии четвертьфинала, и атмосфера в клубе. Которая, если верить зарубежным СМИ, стала отвратительной. За считанные дни до старта Евро-2024 Антонио Рюдигер и Никлас Фюллькруг чуть не подрались на открытой тренировке на глазах у нескольких тысяч фанатов, кулачный бой пресек второй тренер команды Сандро Вагнер. Нагельсман еще раньше якобы разругался с Нойером и другими лидерами… Интересно, как теперь сработаются тренер и топовые игроки?

Немецкий тренер Юлиан Нагельсман | Источник: AP 2023

Стареющие чемпионы мира

На фоне малоизвестного, но очень значимого для тренерского штаба Максимилиана Миттельштедта из «Штутгарта», опытнейшего топа Илкая Гюндогана, ныне защищающего цвета «Барсы», и незаменимого как в «Баварии», так и в сборной Йозуа Киммиха, выделяются три футболиста, которые продолжают рубиться за сборную с триумфального ЧМ-2014 в Бразилии.

Томас Мюллер. 34-летняя легенда «Баварии» и сборной Германии готовится выступить на четвертом для себя первенстве Европы. Казалось бы, где, как не дома, ставить точку в выступлениях за национальную команду? Однако Мюллер не спешит с громкими заявлениями и полностью концентрируется на максимальной задаче — две бронзы Евро у него уже есть, не хватает только золота.

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер | Источник: Reuters

Мануэль Нойер. Немецкие СМИ пишут, что великий голкипер, буквально переписавший основы вратарского искусства, покинет сборную после турнира. Всему виной напряженная обстановка в из-за недовольства «второго номера» Марка-Андре тер Штегена — чтобы не огорчать стража ворот «Барсы», после Евро-2024 Нойер на теплой ноте попрощается с национальной командой и уступит место коллеге помоложе.

Мануэль Нойер | Источник: Reuters

Тони Кроос. Для шестикратного победителя Лиги чемпионов в составе «Баварии» и «Реала» домашний Евро станет последний турниром в качестве профессионального футболиста. И не только на международном уровне: незадолго до финала ЛЧ против дортмундской «Боруссии» Кроос объявил о завершении карьеры сразу после чемпионата.

Кто удивит из молодых?

Джамалу Мусиале 21 год, а он уже имеет в копилке три победы в Бундеслиге, «ушастый» кубок ЛЧ и почти 30 матчей за сборную Германии.

Однако самым ярким молодым игроком в немецкой команде, как и на всем турнире, видится его ровесник из «Байера» Флориан Вирц. Юноша провел замечательный сезон, взяв с «аптекарями» золото чемпионата Германии и Кубок страны. Поражение в финале Лиги Европы скрасило признание лучшим игроком сезона в Бундеслиге — очевидно, что в Леверкузене полузащитник долго не задержится. Пресса сообщает, что Флориан поиграет на родине еще год: якобы «Реал» уже договорился с «Байером» о переходе Вирца летом 2025 года.

Флориан Вирц | Источник: Reuters

Чего ждать от немцев на Евро?

Молодой тренер без опыта работы в сборных, невразумительная игра в товарищеских встречах и ужасающая статистика в последних трех турнирах, обернувшихся для «бундесманшафт» провалом. На российском мундиале немцы не вышли из группы (что спустя четыре года повторилось в Катаре), а на Евро-2020 вылетели на стадии ⅛ финала от будущих финалистов — англичан. Впрочем, если проводить аналогию с 2006 годом, то тогда сборная Юргена Клинсманна тоже билась в родных стенах после кошмара на чемпионате Европы — 2004. И взяла бронзу!

Как итог, поддержка родных болельщиков точно пойдет на пользу сборной Германии, переживающей непростой период. Однако повторить успех Евро-1996 «немецкой машине» будет очень непросто.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-205123424&hd=2&id=456240852&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Расписание матчей

14 июня (пятница):

22:00* / Германия — Шотландия.

19 июня (среда):

19:00 / Германия — Венгрия.

23 июня (воскресенье):

22:00 / Швейцария — Германия.