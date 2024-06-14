Что нужно знать о Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
11:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Что нужно знать о Евро-2024

В Германии стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу. Кого считают фаворитами первенства, что поменялось в правилах и сколько заработают участники, — «Ъ» собрал основные факты о главном футбольном турнире континента.

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Что нужно знать о Евро-2024 | Источник: Коммерсантъ

Формат

В турнире примут участие 24 сборные. На первом этапе они разбиты на шесть групп, где каждая сыграет с каждой по разу. Из квартетов гарантированно выйдут команды, занявшие первые и вторые места. Из шести команд, которые займут третьи позиции, в стадию play-off с учетом дополнительных показателей продвинутся четыре лучшие.

Групповой этап продлится с 14 до 26 июня. По опыту двух прошлых розыгрышей Евро для выхода в play-off командам всегда хватало четырех очков, иногда во вторую стадию просачивались и сборные, набравшие три очка.

В играх на вылет, которые стартуют 29 июня, сыграют 16 сборных. На каждом этапе — от ⅛ финала до финальной встречи — противостояние будет состоять из одного матча. Решающая игра чемпионата Европы пройдет 14 июля на берлинском «Олимпиаштадионе».

Источник: Коммерсантъ

Место проведения

Турнир пройдет в десяти городах Германии. Матч открытия состоится в Мюнхене, также встречи будут принимать Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кёльн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. В каждом городе будут созданы специальные фан-зоны, где болельщики смогут смотреть прямые трансляции матчей.

Германия во второй раз примет чемпионат Европы, впервые это произошло в 1988 году. Тогда хозяева проиграли на полуфинальной стадии, а в финале сборная Нидерландов со счетом 2:0 победила команду СССР. На территории страны также прошли два чемпионата мира (1974, 2006). На первом сборная ФРГ одержала победу, на втором завоевала бронзовые медали.

Все стадионы грядущего Евро, кроме «Меркур Шпиль-Арены» в Дюссельдорфе, принимали чемпионат мира 2006 года. У «Арены Мюнхен» уникальное достижение — на ней будут проводиться встречи второго чемпионата Европы подряд. В 2021-м первенство континента проходило в 11 городах Европы, Мюнхен был единственной немецкой площадкой.

Что нового

  • Накануне Евро-2024 УЕФА расширила заявки команд с 23 до 26 игроков. Ранее главным тренерам уже дважды позволяли вызывать на крупный международный турнир по 26 футболистов: на Евро-2020 это объяснялось последствиями пандемии, на чемпионате мира 2022 года — проведением турнира посреди насыщенного клубного сезона. В УЕФА планировали вернуться к сокращенным заявкам, но в итоге остановились на другом решении.
  • Изменения коснулись и регламента общения игроков с арбитрами. К судье сможет обращаться только капитан, желающий обсудить решение, пояснил председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Капитан должен гарантировать, чтобы его товарищи по команде не окружали рефери. Любой игрок, подходящий к судье, чтобы проявить несогласие с его решениями или неуважение, получит «горчичник». Когда капитаном выступает вратарь, для взаимодействия с рефери выделяется посредник среди полевых игроков.
  • Официальный мяч чемпионата Европы называется Fussballliebe (в переводе с немецкого — «любовь к футболу»). «Умный мяч» Adidas оснащен чипом, который позволяет отслеживать точное положение мяча. Данные от мяча будут соединяться с изображением, полученным со специальных камер, — на выходе будет получаться 3D-модель, созданная с помощью искусственного интеллекта. Инновация поможет судьям быстрее и точнее принимать решения в ситуациях возможной игры рукой и лучше контролировать, когда мяч покидает пределы поля.
  • Благодаря этим технологиям на Евро также впервые будет применена система полуавтоматического определения офсайда. Ранее ее использовали на чемпионате мира в Катаре, а также в матчах еврокубков. На каждой арене Евро-2024 установлено по 12 камер, которые способны определять точное положение игроков. А «вживленный» в мяч сенсор сможет точно вычислять момент контакта.

Источник: Коммерсантъ

За кого болеть

Сборная России впервые с 2000 года пропустит чемпионат Европы. Она не принимала участия в отборочном цикле. 28 февраля 2022 года УЕФА исключила российские сборные и клубы из соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Санкции были введены из-за начала военной операции на территории Украины.

В пятерку фаворитов чемпионата Европы по версии аналитического бюро Opta вошли сборные Англии (19,9%), Франции (19,1%), Германии (12,4%), Испании (9,6%) и Португалии (9,2%). Шансы действующих чемпионов Европы — итальянцев — защитить титул оцениваются скоромнее: 5%. Примерно такой же прогноз еще у двух сборных — Бельгии и Нидерландов. Около 2% получили команды Дании и Хорватии.

Источник: Коммерсантъ

Среди аутсайдеров Opta называет дебютантов турнира сборную Грузии, а также команды Албании, Словакии, Словении и Румынии (вероятность титула каждой — до 0,5%, выхода из группы — меньше 20%). На успех второй команды-дебютанта — сборной Сербии — бюро дает 1%.

Траты и призовые

Суммарные расходы федерального правительства, земель и городов Германии на организацию Евро-2024 составили около €650 млн, показало исследование телеканала ZDF и издания Der Spiegel. Сумма скромная: Евро-2016 стоил Франции около €3 млрд, Евро-2012 обошелся Польше и Украине в несколько раз дороже.

Причина относительной дешевизны ясна. В Германии уже было все необходимое: к турниру не было построено ни одного нового стадиона. В половине городов Евро-2024 и так часто играются международные матчи, так что на высоком уровне и вспомогательная инфраструктура (отели, точки питания, вокзалы и аэропорты). Помог и чемпионат мира 2006 года, вложения в который достигли около €5 млрд.

Источник: Коммерсантъ

Призовой фонд составит €331 млн, как и на Евро-2020. Независимо от результатов сборных, футбольные федерации стран-участниц получат по €9,25 млн. Чемпион при лучшем раскладе может получить €28,25 млн. Для этого ему нужно победить во всех матчах группового этапа. За победы на групповом этапе полагается по €1 млн, за ничью — €500 тыс. Выход в ⅛ финала принесет еще €1,5 млн, в четвертьфинал — €2,5 млн, в полуфинал — €4 млн. Финалисту полагается дополнительная выплата в размере €5 млн, а победителю — €8 млн.

Символы Евро-2024

Талисманом чемпионата Европы стал плюшевый медведь по имени Альберт (Albärt, имя обыгрывает немецкое слово Bär — «медведь»). Он впервые вышел в люди в конце мая на товарищеском матче между сборными Германии и Колумбии. Еще перед игрой Альберт пришел в гости к учащимся начальной школы.

Источник: Коммерсантъ

Официальной песней Евро-2024 стала композиция «Fire», записанная американской поп-рок-группой OneRepublic, немецкой певицей Leony и итальянским продюсерским трио Meduza. Кроме того, УЕФА выпустила плейлист турнира, в который вошли официальные песни прошлых чемпионатов мира и Европы, популярные композиции ABBA, Queen, Oasis, Blur и других исполнителей.

Роман Левищев

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История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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