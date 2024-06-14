В одном из баров Мюнхена закончилось пиво после прибытия шотландцев

«Тартановая армия» оправдала свою репутацию. Тысячи болельщиков сборной Шотландии прибыли в Мюнхен на матч открытия Евро-2024, в котором их команда встретится со сборной Германии. Многие из них собрались на одной из самых известных площадей Мюнхена, Мариенплац. Как сообщает издание RMC, в одном из баров Woerner's закончилось пиво всего через несколько часов после прибытия этих сторонников.

Ранее поступали сообщения о поведении фанатов из Шотландии на борту самолета во время рейса в Мюнхен.

Встреча между сборными Германии и Шотландии, которая открывает чемпионат Европы 2024 года, начнется в 22 часа по московскому времени. В группе A вместе с командами Юлиана Нагельсмана и Стива Кларка играют сборные Венгрии и Швейцарии.