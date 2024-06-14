В одном из баров Мюнхена закончилось пиво после прибытия шотландцев
14 июня на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
14 июня на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
«Тартановая армия» оправдала свою репутацию. Тысячи болельщиков сборной Шотландии прибыли в Мюнхен на матч открытия Евро-2024, в котором их команда встретится со сборной Германии. Многие из них собрались на одной из самых известных площадей Мюнхена, Мариенплац. Как сообщает издание RMC, в одном из баров Woerner's закончилось пиво всего через несколько часов после прибытия этих сторонников.
Ранее поступали сообщения о поведении фанатов из Шотландии на борту самолета во время рейса в Мюнхен.
Встреча между сборными Германии и Шотландии, которая открывает чемпионат Европы 2024 года, начнется в 22 часа по московскому времени. В группе A вместе с командами Юлиана Нагельсмана и Стива Кларка играют сборные Венгрии и Швейцарии.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион». Действующим победителем континентального первенства является сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла сборную Англии.