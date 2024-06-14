Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Евро-2024

В пятерку фаворитов чемпионата Европы по версии аналитического бюро Opta вошли сборные Франции (18,4%), Англии (17,9%), Германии (14,5%), Португалии (11,1%) и Испании (10,3%).

Самые низкие шансы у сборных Грузии (0.1%), Словакии и Албании (обе команды — по 0.2%).

По версии Opta Predictor, сборные Англии, Португалии, Франции, Бельгии, Испании и Германии — главные фавориты на выход из группы с первого места. Если верить аналитической системе, вторые места займут Швейцария, Италия, Дания, Нидерланды, Украина и Турция.

По регламенту турнира, помимо сборных, которые займут первое и второе место в своих группах, четыре лучшие сборные из тех, что завершили групповой этап на третьем месте, также выйдут в ⅛ финала турнира. В их числе Opta называет команды Венгрии, Хорватии, Румынии и Чехии.