Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Евро-2024

Британское аналитическое бюро Opta главным фаворитом стартующего 14 июня чемпионата Европы считает сборную Франции.

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Источник: AFP 2023

В пятерку фаворитов чемпионата Европы по версии аналитического бюро Opta вошли сборные Франции (18,4%), Англии (17,9%), Германии (14,5%), Португалии (11,1%) и Испании (10,3%).

Самые низкие шансы у сборных Грузии (0.1%), Словакии и Албании (обе команды — по 0.2%).

По версии Opta Predictor, сборные Англии, Португалии, Франции, Бельгии, Испании и Германии — главные фавориты на выход из группы с первого места. Если верить аналитической системе, вторые места займут Швейцария, Италия, Дания, Нидерланды, Украина и Турция.

По регламенту турнира, помимо сборных, которые займут первое и второе место в своих группах, четыре лучшие сборные из тех, что завершили групповой этап на третьем месте, также выйдут в ⅛ финала турнира. В их числе Opta называет команды Венгрии, Хорватии, Румынии и Чехии.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион». Действующим победителем континентального первенства является сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла сборную Англии.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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