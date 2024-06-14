Главный тренер Украины Ребров: мы знаем, что делать на Евро-2024

«Мы знаем, что делать, и очень тщательно готовимся. К сожалению, у меня пока нет тренерского опыта на таком турнире, я был только игроком на чемпионате мира, но я вижу настроение футболистов: они хотят показать всё, что у них есть, ради Украины», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.