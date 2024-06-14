Павар заявил о готовности играть правого защитника в сборной Франции на Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

«Тренер всегда знал, что я предпочитаю играть в центре. Сборная Франции делает всё возможное для победы, и если они захотят использовать меня на позиции правого защитника, я буду готов», — приводит слова Павара L'Equipe.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.