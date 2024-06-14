Шотландия умеет устраивать сенсации на Евро. От самой громкой пострадала сборная СНГ

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
тв
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
тв
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
тв
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
тв
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Шотландия умеет устраивать сенсации на Евро. От самой громкой пострадала сборная СНГ

Анатолий Бышовец точно хорошо запомнил этого соперника. А что будет с Германией в матче открытия чемпионата Европы?

Наверх
Германия — Шотландия, Евро-2024, 14 июня 2024, история Шотландии на чемпионатах Европы по футболу, матч с СНГ в 1992-м | Источник: Чемпионат.com
Футбол

Евро 2024
Группа A, 14.06.2024, 22:00

Германия-Шотландия-

Сборная Шотландии — редкий гость в финальной части чемпионатов Европы. Турнир в Германии — всего четвёртый, куда она пробилась. Хотя по именам команда всегда считалась крепким середняком. Даже сейчас, если ориентироваться на Transfermarkt, у них три футболиста со стоимостью от € 30 млн: полузащитник «МЮ» Скотт Мактоминей, Джон Макгинн из «Астон Виллы» и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Неплохой костяк, вокруг которого можно строить игру. Но раньше это редко удавалось.

В матче открытия Евро-2024 Шотландия сыграет с одним из фаворитов турнира — Германией. Понятно, что андердогам дают минимальные шансы отобрать очки. Однако подобный опыт у них есть — показывать результат, когда никто этого не ожидает.

В сборной СНГ были убеждены: шотландцы отдадут матч

Переносимся в 1992 год — последний Евро, когда в финальной части участвовали восемь команд. То, что шотландцы туда попали — уже чудо. А когда стали известны соперники, выступление для них фактически закончилось. Германия приехала в Швецию в качестве действующих чемпионов мира, Нидерланды притащили суперпоколение с Гуллитом и остальными. Плюс сборная СНГ, которая за четыре года до этого стала вице-чемпионом Европы ещё под флагом Советского Союза.

Естественно, шотландцы уступили в первых двух матчах. Не без борьбы, но закономерно. А в третьем их ждала встреча с нашей сборной. Расклад был простой: команде Анатолия Бышовца надо было побеждать, и это гарантировало ей выход в плей-офф. Шотландии не было нужно ничего — они к тому моменту уже вылетели и, казалось, занялись тем, что тогда считалось нормой: осваивали скандинавские бары.

«Ни у кого не возникало сомнений, что мы попадём в полуфинал. И тут произошли удивительные вещи. Достаточно было одной фразы, брошенной Колосковым в раздевалке после 0:0 с Нидерландами: “Ребята, думаю, Шотландии ничего не надо, всё будет в порядке”, — чтобы настрой, позволивший нам совладать с немцами и голландцами, улетучился», — вспоминал в автобиографии Бышовец.

Источник: Getty Images

По легенде, накануне встречи Михайличенко и Кузнецов, которые в тот период выступали в Шотландии, переговорили со своими знакомыми. Те признались, что уже не думают о футболе и провели всю ночь в местных клубах.

Позже эту легенду не раз опровергали. Причём не игроки сборной СНГ. Аргументы следующие: в Норрчёпинге, где жили шотландцы, почти не было ночных заведений. Либо утверждалось, что развлекались только игроки резерва, в то время как основа готовилась к серьёзной борьбе. Самая странная теория: якобы Михайличенко и Кузнецов намеренно ввели в заблуждение партнёров, чтобы не дать Бышовцу повторить достижение Лобановского, а именно сыграть в плей-офф.

«Мы не так хорошо владели английским, чтобы обсуждать такие вопросы. Никто ни о чём не договаривался, да и быть такого не могло. Нужно знать менталитет горцев! Просто пошутили перед игрой, посмеялись. Алистер Маккойст, другие ребята говорили: “Не волнуйтесь, вы нас обыграете. Нам уже ничего не нужно. Мы в клубе всю ночь зависали…” Однако на поле они бились словно звери!».

Олег Кузнецов
бывший защитник сборной СНГ
Во время загрузки произошла ошибка.

Так или иначе, всё это явно отразилось на мотивации СНГ. В то время как их соперник вышел заряженным — и сыграл за Германию, чьи шансы на выход в плей-офф были призрачными. Уже к 16-й минуте в ворота Харина залетело два мяча. А во втором тайме шотландцы преимущество ещё и закрепили.

Так одно из самых интересных поколений в истории советского футбола осталось без плей-офф крупного турнира.

На следующем турнире Шотландия чуть не оставила без плей-офф Нидерланды

На следующий турнир в Англию шотландцы тоже отобрались. Интересно, что в отборе они пересеклись уже с командой России. Заняли второе место, всего на три очка отстав от лидера. А на самом Евро даже могли выйти в плей-офф. В группе сначала скатали ничью с Нидерландами, уступили Англии, а в 3-м туре неожиданно с минимальным счётом победили Швейцарию. Этот результат сохранял им шансы, учитывая, что в другом матче голландцы летели Англии 0:4. И по разнице забитых мячей в ту минуту именно шотландцы попадали в четвертьфинал. Но в концовке Клюйверт всё-таки забил гол, который и оказался определяющим в борьбе за плей-офф. Шотландия вновь осталась ни с чем, победив в третьем матче.

Дальше — большая пауза. Менялись поколения, тренеры, финальная часть Евро несколько раз была близко, но попасть туда никак не удавалось. Получилось только на Евро-2020 под руководством Стива Кларка. Но там финальная часть вышла неудачной: только одно набранное очко в матче с Англией. Плюс поражения от Хорватии и Чехии. Дальше — мимо ЧМ-2022 и квалификация Евро-2024. Довольно уверенная. Первое место они отдали Испании, зато с запасом заняли второе: пять побед, две ничьих и только одно поражение.

Источник: AP 2023

В Германию у шотландцев самый «пожилой» состав. Средний возраст футболистов — 28,2 года. Чуть моложе та же Германия — 28,1. Но по опыту предыдущих крупных турниров мы видим: один раз они точно способны преподнести сюрприз. Почему бы не сделать это в матче открытия?

Автор: Дмитрий Зимин

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Все фотогалереи
ВидеоФото
24«Темные лошадки» Евро: потенциальные звезды турнира
9Звезды, которых мы не увидим на Евро
11Криштиану едет на шестой Евро
Главные темы
Что нужно знать о Евро-2024. Факты о главном турнире континента
«У Тюкавина и Захаряна еще будет свой Евро». Разговор с Дасаевым
Шотландия умеет устраивать сенсации. Пострадала и сборная СНГ
Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро-2024
Павар заявил о готовности играть правого защитника в сборной Франции на Евро-2024
Главный тренер Украины Ребров: мы знаем, что делать на Евро-2024
Хиддинк назвал причины успешного выступления сборной Росиии на Евро-2008
В одном из баров Мюнхена закончилось пиво после прибытия шотландцев
Булыкин назвал сборные, которые хочет увидеть в финале Евро-2024
Мостовой отказался комментировать Евро-2024 из Германии
Готовы драться между собой: что творится с Германией перед Евро-2024
Почему надо смотреть Евро-2024 даже без сборной России. Этот турнир всегда дарит много эмоций
Франция выиграет, Нидерланды провалятся, Грузия станет открытием. Прогнозы «СЭ» на Евро-2024
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
Шотландский фанат за 42 дня дошел пешком до Мюнхена, успев к матчу открытия Евро
Орангутан из зоопарка Дортмунда предсказал победителя первого матча Евро-2024
«Легкие деньги!» Конор Макгрегор назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
«Жалобы — часть игры». Гюндоган — о запрете общения игроков с судьями на Евро-2024
Главный тренер сборной Германии Нагельсман высказался о матче открытия Евро-2024
Чуть не умер на поле, а теперь снова едет на Евро. Где пропадал звездный футболист сборной Дании Эриксен
Полиция будет искать людей, оскорбляющих игроков сборной Англии в соцсетях
Принц Уильям дал совет сборной Англии по футболу перед Евро-2024
Германия предоставит сборной Украины дополнительную защиту на Евро-2024
СМИ: несколько французских футболистов простудились перед стартом чемпионата Европы
Евро-2024: проверь, насколько ты готов к турниру
В Албании из-за Евро-2024 отменили заседание парламента
Стали известны оракулы Евро-2024
Хвича Кварацхелия назвал цель сборной Грузии на Евро-2024
Роман Нагучев: Французы — не единственные фавориты Евро-2024
Англия — главный фаворит Евро-2024. Это странно
Зиркзе вызвали в сборную Нидерландов для участия в чемпионате Европы
Дани Карвахаль: Надеюсь, Мбаппе провалит Евро-2024
Власти Германии опасаются срыва матча Сербии и Англии на Евро-2024
Звезды зажгутся на Евро: рассказываем о «темных лошадках» чемпионата Европы
На Евро-2024 едут больше 20 экс-героев РПЛ! Список впечатляет: от Хвичи до Тедеско
«Смотрю и улыбаюсь»: Мбаппе вспомнил о проигранном финале ЧМ-2022
Безутешный Грилиш и Бонуччи без мечты. Кто из звезд пропустит Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
В УЕФА рассказали об особенностях судейства на Евро-2024
Дмитрий Аленичев: «На Евро-2024 Россия пошумела бы — минимум вышла бы из группы»
Защитник сборной Германии Павлович: Очень грустно, что моя мечта о Евро-2024 разбилась
Власти Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Англией
Розетти выразил сожаление из-за отсутствия на Евро-2024 Сергея Карасева
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь