«Это нечто особенное». Филипп Лам — о домашнем Евро-2024 для игроков сборной Германии

«Я думаю, что фактор домашнего турнира — это большое преимущество. Будет отличная поддержка, а игроки уже знают арены и города. Конечно, здорово, когда тебя подбадривают на стадионе — особенно, если игра подходит к концу и находится наступает развязка. Для игрока выступать на домашнем турнире — это действительно нечто особенное», — приводит слова Лама официальный сайт УЕФА.