Антуан Гризманн назвал фаворитов Евро-2024

"Для меня крепкая оборона — это залог успешного турнира. Если каждый игрок будет помогать защите, мы пройдем очень далеко. Впереди у нас тоже немало игроков, которые могут доставить сопернику проблемы, кто может забить в любую минуту. Мне нравится тактическая работа, это до минимума сокращает шансы наших соперников. Я всегда стараюсь убедить партнеров относиться к этому предельно серьезно и отрабатывать в обороне. Это кажется очень просто, но одновременно это чрезвычайно сложно, в особенности для нападающих. Для меня это важнейший момент, который является ключом к успеху.

Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия. Сильных команд много. Этот чемпионат будет действительно напряженным. Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от везения. Мы знаем, что финал 14 июля — в День взятия Бастилии. Все зависит от нас. Мы должны постараться это сделать — сыграть в финале и привезти трофей домой", — сказал Гризманн.

Сборная Франции дважды в своей истории выигрывала чемпионат Европы — в 1984 и 2000 годах. С тех пор «трехцветные» лишь раз сумели преодолеть стадию ¼ финала. На домашнем Евро-2016 французы вышли в финал, где уступили сборной Португалии (0:1, д.в.).