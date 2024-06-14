Спаллетти — об игре с Албанией: Нам необходимо помнить, что мы — Италия

«Я ожидаю тяжёлой игры, потому что Силвиньо хорошо организовал сборную Албании. Они способны делать много всего [на поле]. У них есть несколько игроков, которые выступают в Серии А и прекрасно знают, на что мы способны. Как следствие, будет очень открытый матч. Мы должны играть, помня о том, что мы — Италия. Нам необходимо играть как команда в каждый отдельный момент матча», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.