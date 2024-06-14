Швайнштайгер назвал игроков, за которыми стоит следить на ЧЕ
Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер в соцсетях ответил на вопросы подписчиков, касающиеся стартующего сегодня чемпионата Европы.
Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер в соцсетях ответил на вопросы подписчиков, касающиеся стартующего сегодня чемпионата Европы.
В качестве главного фаворита турнира Швайнштайгер выбрал Францию, а темными лошадками назвал Австрию и Сербию. Лучшим бомбардиром Евро, по его мнению, станет Криштиану Роналду. Среди игроков, за которыми стоит пристально следить на предстоящем турнире, Швайнштайгер выделил Флориана Вирца, Коула Палмера и Рафаэла Леау. Также Бастиан уверен, что турнир в Германии станет прорывным для Джамала Мусиалы.
Кроме того, Швайнштайгера спросили, кому бы из своих бывших одноклубников он доверил решающий удар в серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы. Он выбрал вратаря сборной Германии Мануэля Нойера.
Швайнштайгер выступал за сборную Германии с 2004 по 2016 год. На его счету 121 матч за национальную команду, в которых он забил 24 мяча. В составе сборной он стал чемпионом мира 2014 года и вице-чемпионом Европы 2008 года.
Евро-2024 стартует сегодня матчем Германия — Шотландия, который начнется в 22:00 мск. Также хозяева турнира на групповом этапе сыграют с Венгрией (19 июня) и Швейцарией (23 июня).