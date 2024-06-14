Швайнштайгер назвал игроков, за которыми стоит следить на ЧЕ

В качестве главного фаворита турнира Швайнштайгер выбрал Францию, а темными лошадками назвал Австрию и Сербию. Лучшим бомбардиром Евро, по его мнению, станет Криштиану Роналду. Среди игроков, за которыми стоит пристально следить на предстоящем турнире, Швайнштайгер выделил Флориана Вирца, Коула Палмера и Рафаэла Леау. Также Бастиан уверен, что турнир в Германии станет прорывным для Джамала Мусиалы.

Кроме того, Швайнштайгера спросили, кому бы из своих бывших одноклубников он доверил решающий удар в серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы. Он выбрал вратаря сборной Германии Мануэля Нойера.

Швайнштайгер выступал за сборную Германии с 2004 по 2016 год. На его счету 121 матч за национальную команду, в которых он забил 24 мяча. В составе сборной он стал чемпионом мира 2014 года и вице-чемпионом Европы 2008 года.