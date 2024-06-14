Бывший игрок ЦСКА Никола Влашич назвал преимущество сборной Хорватии перед стартом чемпионата Европы
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, известный в России по выступлению за ЦСКА, поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года.
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, известный в России по выступлению за ЦСКА, поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года.
«У нас в команде очень хорошее сочетание опыта и молодости. У нас есть четыре или пять игроков мирового класса, но и все остальные — футболисты высокого качества. У нас очень стабильная команда, и наш коллективный дух является преимуществом», — приводит слова Влашича пресс-служба УЕФА.
Сборная Хорватии 15 июня в Берлине сыграет против Испании. Начало — в 19:00 мск.