Бывший игрок ЦСКА Никола Влашич назвал преимущество сборной Хорватии перед стартом чемпионата Европы

«У нас в команде очень хорошее сочетание опыта и молодости. У нас есть четыре или пять игроков мирового класса, но и все остальные — футболисты высокого качества. У нас очень стабильная команда, и наш коллективный дух является преимуществом», — приводит слова Влашича пресс-служба УЕФА.