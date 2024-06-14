Главный тренер сборной Испании: У нас очень талантливые игроки. Многим из них просто нет равных
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о потенциале своих футболистов в преддверии старта чемпионата Европы в Германии.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о потенциале своих футболистов в преддверии старта чемпионата Европы в Германии.
«Любая команда становится сильной и очень опасной, когда талант объединяется с национальной гордостью. Именно это я и пытаюсь привить команде. У нас очень талантливые игроки. Многим из них просто нет равных», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.
Сборная Испании в первом туре группового этапа сыграет против Хорватии. Матч состоится 15 июня. Начало — в 19:00 мск.