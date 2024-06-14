Орсато рассудит Сербию и Англию. Диаш будет работать на матче Польша — Нидерланды
Назначены арбитры на матчи третьего игрового дня на чемпионате Европы в Германии.
Назначены арбитры на матчи третьего игрового дня на чемпионате Европы в Германии.
Встречу группы D между Польшей и Нидерландами будет обслуживать бригада во главе с Артуром Диашем из Португалии. Помощники — Паулу Соареш и Педру Рибейру.
В противостоянии Сербии и Англии в группе С стартовый свисток даст итальянец Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.
В еще одном матче группы С между Словенией и Данией будет работать швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Его помощники — Стефан де Алмейда и Беким Зогай.