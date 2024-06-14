Доннарумма: «Сборная Италии приехала на чемпионат Европы, чтобы вновь переписать историю» | Источник: Getty Images

"Капитанская повязка мало что меняет. Это дополнительная ответственность, но в остальном все то же самое. В составе есть лидеры, и я один из них. Я постараюсь сделать так, чтобы мой голос был услышан. Мы приехали сюда, чтобы вновь переписать историю.

Мы сделаем большой шаг навстречу плей-офф, если победим завтра. Победа увеличит наши шансы. Если не выиграем, то окажемся под давлением.

У Албании много отличных игроков. Мы должны сыграть компактно и не дать им свободного пространства для контратак. Мы можем решить исход матча на первой минуте или на последней. Это не имеет значения. Главное — играть плотно и сохранять терпение", — приводит слова Доннаруммы пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии попала в группу В вместе с Хорватией, Испанией и Албанией.