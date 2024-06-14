Мужская сборная Дании отказалась от повышения зарплат. В пользу женской команды

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AНе начался
тв
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
тв
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
тв
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
тв
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
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Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Албания
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1
Словения
00
2
Дания
00
3
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00
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Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
21:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мужская сборная Дании отказалась от повышения зарплат. В пользу женской команды

Скандинавское равноправие.

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Мужская сборная Дании отказалась от повышения зарплат. В пользу женской команды | Источник: Спорт-Экспресс

В Дании — небольшая революция. Местный профсоюз футболистов заключил соглашение с Датским футбольным союзом, по которому мужские и женские национальные команды станут получать идентичную оплату и условия труда. Это стало возможно благодаря отказу мужской сборной от повышения заработных плат. Новые условия вступят в силу по окончании Евро-2024.

Датский футбольный союз изначально собирался выровнять зарплаты для обеих сборных, но он не мог самостоятельно сократить финансирование мужской команды и увеличить субсидии женской. Тогда профсоюз и лидеры сборной — участницы Евро-2024 — Андреас Кристенсен, Томас Дилэйни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Симон Кьяер, Каспер Шмейхель — разработали план, по которому команда по собственному желанию отказывается от повышения зарплат.

План подразумевает и сокращение страховки мужской сборной на 15 процентов, а также увеличение страховки женской (на 50 процентов) и молодежных сборных (более чем на 40 процентов).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мужская команда решила не настаивать на каких-либо изменениях условий труда по новому соглашению, — заявил глава профсоюза Михаэль Саль Хансен. — Это неординарный шаг, направленный на улучшение условий женских сборных. Вместо того чтобы выбивать более комфортные условия для себя, игроки-мужчины задумались о поддержке женской команды. Переговоры прошли гладко и быстро, и мы все рады подписать соглашение до начала Евро-2024. Девушки счастливы, что коллеги-мужчины им помогают».

Соглашение также предусматривает совместное участие Датской федерации футбола и игроков в создании нового тренировочного центра для местных национальных сборных в Хойе-Таструпе.

Сборная Дании на Евро-2024 сыграет в группе C. Ее соперники — Словения, Англия и Сербия. В первом матче скандинавы встретятся со словенцами 16 июня в Штутгарте.

Гоша Чернов

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Португалия
Португалия
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Франция
Франция
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Германия
Германия
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