Нагельсман стал самым молодым главным тренером в истории Евро
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман установил рекорд чемпионатов Европы, став самым молодым наставником в истории турнира. Об этом сообщает Opta Sports.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман установил рекорд чемпионатов Европы, став самым молодым наставником в истории турнира. Об этом сообщает Opta Sports.
Сегодня Нагельсман дебютирует на Евро в качестве главного тренера в возрасте 36 лет 327 дней. Он на шесть дней превзойдет рекорд Сречко Катанеца, который руководил сборной Словении на Евро-2000.
Самостоятельная тренерская карьера Нагельсмана началась в 2016 году, когда он в возрасте 29 лет стал главным тренером «Хоффенхайма».
Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством «бундестим» провела восемь товарищеских матчей, в которых одержала четыре победы при двух ничьих и двух поражениях.
Сборная Германии сыграет в матче открытия Евро-2024 против сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало матча в 22:00 мск.