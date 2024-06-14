Нагельсман стал самым молодым главным тренером в истории Евро

Сегодня Нагельсман дебютирует на Евро в качестве главного тренера в возрасте 36 лет 327 дней. Он на шесть дней превзойдет рекорд Сречко Катанеца, который руководил сборной Словении на Евро-2000.

Самостоятельная тренерская карьера Нагельсмана началась в 2016 году, когда он в возрасте 29 лет стал главным тренером «Хоффенхайма».

Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством «бундестим» провела восемь товарищеских матчей, в которых одержала четыре победы при двух ничьих и двух поражениях.