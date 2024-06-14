Футболист сборной Германии Вирц забил первый гол на чемпионате Европы 2024 года
БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц стал автором первого гола на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Турнир проходит в Германии.
БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц стал автором первого гола на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Турнир проходит в Германии.
Вирц отличился на 10-й минуте встречи с шотландцами. Игра проходит в Мюнхене. На 19-й минуте Джамал Мусиала сделал счет 2:0 в пользу хозяев турнира.
Вирцу 21 год. Он выступает за леверкузенский «Байер», который в минувшем сезоне стал чемпионом Германии. В составе сборной Германии полузащитник проводит 19-й матч и забил 2-й гол.
Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Встреча первого тура между швейцарцами и венграми состоится 15 июня.
В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на 6 групп. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине.
В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские футболисты не принимали участие в квалификационном турнире на чемпионат Европы.