Футболист сборной Германии Вирц забил первый гол на чемпионате Европы 2024 года

Вирц отличился на 10-й минуте встречи с шотландцами. Игра проходит в Мюнхене. На 19-й минуте Джамал Мусиала сделал счет 2:0 в пользу хозяев турнира.

Вирцу 21 год. Он выступает за леверкузенский «Байер», который в минувшем сезоне стал чемпионом Германии. В составе сборной Германии полузащитник проводит 19-й матч и забил 2-й гол.

Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Встреча первого тура между швейцарцами и венграми состоится 15 июня.

В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на 6 групп. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине.