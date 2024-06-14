Александр Бубнов назвал главного фаворита Евро-2024

«Главный фаворит турнира в Германии — это Франция. У “трёхцветных” опытный состав. Продолжают выступать многие из тех, кто дважды выходил в финал чемпионата мира. Также нужно ещё поискать таких тренеров, как у французов. Дидье Дешам становился чемпионом мира и как игрок, и как тренер.