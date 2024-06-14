Александр Бубнов назвал главного фаворита Евро-2024
Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, кто является главным фаворитом стартовавшего чемпионата Европы 2024 года.
Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, кто является главным фаворитом стартовавшего чемпионата Европы 2024 года.
«Главный фаворит турнира в Германии — это Франция. У “трёхцветных” опытный состав. Продолжают выступать многие из тех, кто дважды выходил в финал чемпионата мира. Также нужно ещё поискать таких тренеров, как у французов. Дидье Дешам становился чемпионом мира и как игрок, и как тренер.
Ни у одной сборной нет такой сильной скамейки запасных. За Францию также выступает лучший игрок планеты — Килиан Мбаппе", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией. Действующим чемпионом Европы является Италия.