Евро-2024 вошел в историю: УЕФА начал объяснять решения судей

На 25-й минуте Тюрпен ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота шотландской сборной. Француз решил, что Райан Кристи сфолил в своей штрафной площади. На самом деле нарушение правил произошло за ее пределами. Это подтвердили видеоассистенты. Решение фактическое — в таком случае арбитру не нужно смотреть повторы на мониторе.

Почему так произошло, пояснили, в частности, с помощью надписи на табло стадиона. Это именно пояснение, а не объявление судьи по стадиону (как это происходило недавно в чемпионате России). Эксперт УЕФА создал его в текстовом виде для комментаторов и зрителей на стадионе.