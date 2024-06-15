Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AНе начался
тв
16:00ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
тв
19:00ИспанияХорватия
Группа BНе начался
тв
22:00ИталияАлбания
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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Группа A
1
Германия
13
2
Венгрия
00
3
Швейцария
00
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
00:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024

Хозяева европейского первенства стартовали с уверенной победы.

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Провалы на двух подряд мировых чемпионатах. Перезревшее расставание с Йохамом Левом, который то обещал устроить смену поколений и демонстративно выставлял из команды ветеранов, то возвращал Мюллера с Хуммельсом перед Евро-2020. Потом — невразумительная (в отличие от периода в «Баварии») — работа Ханси Флика. Наконец, тяжелое начало карьеры в сборной не имевшего соответствующего опыта Юлиана Нагельсманна. С такими вводными Германия — одна из самых титулованных сборных в истории мирового футбола — докатилась до удивительного состояния. В преддверии домашнего Евро от немцев ничего не ждали.

Ровно до мартовских контрольных матчей, когда в сборную вернулся Кроос. Ее мозг, душа, лидер и человек с менталитетом победителя. Который, к тому же, хочет проститься с футболом на высокой ноте и добавить к шестому трофею Лиги чемпионов второй (после ЧМ-2014) титул с бундестим. Тони — даже если он поскальзывается — остается гением. Шикарный перевод на противоположный фланг, пас Киммиха к линии штрафной, и лучший игрок последнего чемпионата Германии Вирц в очередной раз переписал историю. Теперь — в 21 год и 42 дня — Флориан стал автором самого юного немецкого гола на европейских первенствах.

А ведь этот рекорд от Хаверца вполне мог перейти к другому представителю нового поколения, только Мусиала родился на полтора месяца раньше Вирца. Это, впрочем, не меняло сути происходившего на поле. В Мюнхене по полной программе зажигали те, кого называют главными надеждами немецкого футбола. Когда-то в данном статусе пребывал соавтор второго гола Хаверц, однако его юные партнеры по сборной явно готовы оправдать возлагаемые на них надежды. Причем, что Вирц, что Мусиала так давно на слуху, что даже не верится — им обоим всего по 19 лет!

Впрочем, главное даже не их персональные бенефисы, а то, что впервые за долгое время на крупном турнире Германия выглядела Германией. Не лишенной изъянов, но все же той самой немецкой машиной. По-хорошему злой и агрессивной, заточенной на прессинг и вертикальный футбол. Кто-то, конечно, скажет, что все это — на фоне Шотландии. Только нынешняя «Тартановая армия» — далеко не простой соперник. Спросите об этом обыгранных ими в отборочном цикле испанцев или наблюдающих за Евро со стороны норвежских звезд — Холанна и Эдегора.

Соответственно, многие считали, что на исходе пятилетки Стива Кларка Шотландия созрела для того, чтобы наконец-то выстрелить на крупном турнире. Что Мактоминей продолжит демонстрировать раскрывающиеся в сборной бомбардирские таланы. Что Макгинн будет столь же ярок, как в прекрасной «Астон Вилле» Унаи Эмери, а Робертсон — эффективен на фланге не меньше, чем в «Ливрпуле». Собственно, все это мы, вполне возможно, еще увидим в играх с сопоставимыми по уровню Швейцарией и Венгрией. С немцами же у британцев не было ни одного шанса.

Шотландские символы в матче открытия Евро-2024 — бессилие отмечавшего 31-й день рождения Макгрегора, когда с ним разбирался Мусиала. Или отчаянный и одновременно безумный подкат Портеуса, что обернулось не только реализованным Хаверцем пенальти, но и удалением горе-защитника. А пострадавший в том эпизоде Гюндоган — еще один творец немецкого праздника. Привыкший побеждать с «Манчестер Сити» Илкай в «Барселоне» критиковал партнеров за легковесное отношение к грубым ошибкам, и явно соскучился по титулам.

Да — это всего лишь один матч. Истинную силу этой Германии покажет плей-офф, куда хозяева, несомненно, уверенно выйдут. Но все равно никуда не уйти он ассоциаций с опять же домашним для немцев ЧМ-2006. Тогда тоже бы кризис, но игра команды Юргена Клинсманна стала настоящим откровением. Та Германия на старте, кстати, забила Коста-Рике на мяч меньше, чем ее наследники Шотландии, и завершила турнир бронзой. А в эту пятницу Клинсманн — как победитель Евро-1996 — вынес на стадион главный европейский трофей вместе с чемпионом-1980 Бернардом Дитцем и вдовой побеждавшего в 1972-м Франца Беккенбауэра. Намек более чем очевиден, и, наверное, надо прислушаться к Нагельсманну, который рассказал — Кроос был готов вернуться только в сборную, которая способна выиграть титул.

Германия
5:1
Первый тайм: 3:0
Шотландия
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1988
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1
Нидерланды
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ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
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