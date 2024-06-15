Флаги России на трибунах в матче открытия Евро-2024! Белгород, Йошкар-Ола и «Нулевка» засветились в Мюнхене

30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий

В пятницу на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене сборная Германии крупно обыграла Шотландию — 5:1. Матч открытия чемпионата Европы своими глазами увидели около 70 тысяч зрителей, в том числе болельщики из России. Некоторые из них принесли на мюнхенский стадион флаг нашей страны.

Например, в паблике VK «OFNEWS | Околоспортивные Новости» по ходу встречи появились фотографии с российскими болельщиками. На одной из них девушка позирует с триколором, на который нанесено название города Йошкар-Ола, на другом снимке — мужчина с флагом и надписью «Белгород».

Более того, сразу два российских флага попали в телетрансляцию, и их видел весь мир — в конце первого тайма, когда нападающий сборной Германии Кай Хаверц готовился исполнять пенальти. Эти флаги в тот момент висели за воротами сборной Шотландии: один из них — уже упомянутое полотно с Белгородом, а на другом было написано «Нулевка». Вероятно, последнее — это название объединения фанатов, которое часто посещает крупные спортивные события.

Напомним, в начале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок. Национальная команда России не участвовала в отборочном турнире Евро-2024, однако ее болельщики, как видно, могут спокойно посещать матчи чемпионата и вывешивать на трибунах символику нашей страны.