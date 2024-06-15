Кирьяков — о матче открытия Евро-2024: Германия хочет вылезти со дна и просто проехалась катком по Шотландии

"Германия на заметила Шотландию. Просто проехалась катком. Разный уровень команд. Видно, что у немцев горят глаза и они хотят бороться за титул. Если кратко — Германия хочет вылезти со дна, куда они попали.
Я бы осторожно оценивал шансы Германии на титул. Видно, что соперник для них оказался не соперником. Даже в равных составах было тотальное преимущество немцев. Они доминировали, а гол был делом времени.
Шотландцы разочаровали. Представителей АПЛ было не видно против немецкой машины. Выставили автобус и все. Цель, конечно, понятна, но мастерство немцев на голову выше. После первого года Шотландия не понимала что делать. А немцы поймали кураж и практически издевались", — сказал Кирьяков.