Кирьяков — о матче открытия Евро-2024: Германия хочет вылезти со дна и просто проехалась катком по Шотландии

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"Германия на заметила Шотландию. Просто проехалась катком. Разный уровень команд. Видно, что у немцев горят глаза и они хотят бороться за титул. Если кратко — Германия хочет вылезти со дна, куда они попали.

Я бы осторожно оценивал шансы Германии на титул. Видно, что соперник для них оказался не соперником. Даже в равных составах было тотальное преимущество немцев. Они доминировали, а гол был делом времени.