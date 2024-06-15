«Мы сделали первый шаг». Мюллер — о матче открытия Евро-2024 с Шотландией

Сам футболист вышел на замену на 74-й минуте встречи.

«Это только первый шаг, но мы не делали его на последних нескольких турнирах. Сегодня получилось отличное начало. Однако сейчас мы должны твёрдо стоять на ногах», — приводит слова Мюллера журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии, которые также представлены в группе А, проведут свой матч сегодня, 15 июня.