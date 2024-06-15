Сборная Германии стала первой командой, стартовавший на Евро с победы с разницей в 4 мяча

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AНе начался
тв
16:00ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
тв
19:00ИспанияХорватия
Группа BНе начался
тв
22:00ИталияАлбания
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
00
3
Венгрия
00
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
08:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Германии стала первой командой, стартовавший на Евро с победы с разницей в 4 мяча

Сборная Германии разгромила Шотландию (5:1) в первом матче домашнего чемпионата Европы-2024.

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фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Немцы стали первой командой, которой удалось стартовать на Евро с победы с разнницей мячей «+4».

Более крупного успеха на старте турнира добивались только шведы в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.

Ранее разгромы фиксировались в первом для команды матче 10 раз. В четырех случаях мощный старт приводил к титулу, однажды — к попаданию в финал, трижды — к поражению в плей-офф. А в 2012 году сборная России после выноса чехов (4:1) набрала одно очко в двух встречах и не попала даже в четвертьфинал.

Германия
5:1
Первый тайм: 3:0
Шотландия
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История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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