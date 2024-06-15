Сборная Германии стала первой командой, стартовавший на Евро с победы с разницей в 4 мяча

Более крупного успеха на старте турнира добивались только шведы в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.

Ранее разгромы фиксировались в первом для команды матче 10 раз. В четырех случаях мощный старт приводил к титулу, однажды — к попаданию в финал, трижды — к поражению в плей-офф. А в 2012 году сборная России после выноса чехов (4:1) набрала одно очко в двух встречах и не попала даже в четвертьфинал.