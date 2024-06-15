Тренер шотландцев проанализировал разгром от немцев на старте Евро

«Это сложный вечер. Мы играли не на своем уровне. Я чувствую, что мы сами себя подвели. Мы играем лучше, чем показали сегодня, и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в следующих двух матчах. То, что нам нужно сделать, все еще возможно. На этом мы и должны сосредоточиться. Все дело в реакции, так что посмотрим, как игроки отреагируют. Цель — четыре очка в следующих двух матчах», — приводит слова Кларка сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).