Тренер шотландцев проанализировал разгром от немцев на старте Евро

В пятницу сборная Германии разгромила шотландцев со счетом 5:1 в матче открытия домашнего Евро. 19 июня шотландцам предстоит сыграть со швейцарцами, 23 июня — с венграми.
«Это сложный вечер. Мы играли не на своем уровне. Я чувствую, что мы сами себя подвели. Мы играем лучше, чем показали сегодня, и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в следующих двух матчах. То, что нам нужно сделать, все еще возможно. На этом мы и должны сосредоточиться. Все дело в реакции, так что посмотрим, как игроки отреагируют. Цель — четыре очка в следующих двух матчах», — приводит слова Кларка сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.