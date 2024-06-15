Нагельсман о разгромной победе Германии: Теперь фанаты верят в нас больше

«Главное, что мы забили много голов. Я не хочу выделять игроков по отдельности, они заслуживают того, чтобы играть в сборной, но путь каждого из них уникален. Все дело в команде в целом. Игроки делают все, чтобы футболист рядом с ним тоже выглядел хорошо. Возможно, сейчас болельщики верят в нас немного больше, чем до игры», — приводит слова Нагельсмана сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).