Кристи: Самое главное для сборной Шотландии — это собраться с силами и попытаться вернуть себе немного позитива в игре со Швейцарией

«Самое главное — это собраться с силами, выйти на матч со Швейцарией и попытаться вернуть себе немного позитива. Германия — команда мирового класса. Мы извлечем из этого урок и, надеюсь, подойдем к следующим двум играм с шансом добиться положительного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристи.