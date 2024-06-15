Мусиала признался после разгрома Шотландии, за что ему обидно

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AНе начался
тв
16:00ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
тв
19:00ИспанияХорватия
Группа BНе начался
тв
22:00ИталияАлбания
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
00
3
Венгрия
00
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
08:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мусиала признался после разгрома Шотландии, за что ему обидно

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Германии по футболу Джамал Мусиала назвал идеальным, за исключением автогола, матч открытия чемпионата Европы против шотландцев, но отметил, что команде есть над чем работать.

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В пятницу сборная Германии разгромила команду Шотландии со счетом 5:1 в матче открытия домашнего Евро. Шотландцы не нанесли ни одного удара в створ, на 87-й минуте защитник немцев Антонио Рюдигер срезал мяч в свои ворота.

«Мы определенно чувствовали давление перед игрой, но это такое хорошее чувство. Немного обидно за автогол в конце — в остальном это была идеальная игра. Победить с такой легкостью — хороший знак для всех, для нас в том числе. С этой уверенностью мы можем перейти к следующему матчу. Лично я остался доволен игрой. Есть вещи, которые мы еще можем улучшить. Мы подойдем к следующей игре с тем же настроем и будем действовать шаг за шагом. Мы не позволим победе вскружить нам голову», — приводит слова Мусиалы, признанного лучшим игроком матча, сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Германия
5:1
Первый тайм: 3:0
Шотландия
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Дания
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Франция
Франция
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Германия
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