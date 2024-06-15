Мусиала признался после разгрома Шотландии, за что ему обидно

«Мы определенно чувствовали давление перед игрой, но это такое хорошее чувство. Немного обидно за автогол в конце — в остальном это была идеальная игра. Победить с такой легкостью — хороший знак для всех, для нас в том числе. С этой уверенностью мы можем перейти к следующему матчу. Лично я остался доволен игрой. Есть вещи, которые мы еще можем улучшить. Мы подойдем к следующей игре с тем же настроем и будем действовать шаг за шагом. Мы не позволим победе вскружить нам голову», — приводит слова Мусиалы, признанного лучшим игроком матча, сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).