Мусиала признался после разгрома Шотландии, за что ему обидно

В пятницу сборная Германии разгромила команду Шотландии со счетом 5:1 в матче открытия домашнего Евро. Шотландцы не нанесли ни одного удара в створ, на 87-й минуте защитник немцев Антонио Рюдигер срезал мяч в свои ворота.
«Мы определенно чувствовали давление перед игрой, но это такое хорошее чувство. Немного обидно за автогол в конце — в остальном это была идеальная игра. Победить с такой легкостью — хороший знак для всех, для нас в том числе. С этой уверенностью мы можем перейти к следующему матчу. Лично я остался доволен игрой. Есть вещи, которые мы еще можем улучшить. Мы подойдем к следующей игре с тем же настроем и будем действовать шаг за шагом. Мы не позволим победе вскружить нам голову», — приводит слова Мусиалы, признанного лучшим игроком матча, сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.