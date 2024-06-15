Впервые в истории Евро тренер сборной выпустил на поле футболиста старше себя
Сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1 в дебютном матче Евро-2024.
Сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1 в дебютном матче Евро-2024.
В немецкой сборной 36-летний главный тренер Юлиан Нагельсман выпустил на поле 38-летнего голкипера Мануэля Нойера.
Как сообщает MisterChip, это первый подобный случай в истории чемпионатов Европы, когда тренер выпустил на поле футболиста старше себя самого.
Германия проведет свой следующий матч на турнире против Венгрии, Шотландия встретится со Швейцарией. Обе игры пройдут 19 июня.