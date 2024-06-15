Криштиану Роналду отреагировал на поддержку болельщиков сборной Португалии на Евро-2024

«Впечатление, что мы всё ещё в Португалии! Спасибо за поддержку!» — написал Роналду в социальной сети.

Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.