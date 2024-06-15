Фюллкруг: Легко найти детали, которые сборная Германии могла бы улучшить

«Мы играли действительно хорошо. Во втором тайме все оставались целеустремленными, но легко найти детали, которые мы могли бы улучшить — Нагельсманн показал нам кое-что в перерыве. Самое важное — это наша динамика и скорость», — цитирует пресс-служба УЕФА Фюддкруга.