Тренер Польши: С Левандовски очень приятно работать. Надеюсь, что наше с ним сотрудничество пойдет ему на пользу

«Это невероятный игрок, который забил за карьеру 644 гола. С ним очень приятно работать. Вы могли видеть, как он выкладывался и помогал команде [против Уэльса] как в защите, так и в нападении. Это настоящий профессионал. Он знает, чего хочет, и уже много лет является мастером своего дела. Я надеюсь, что наше с ним сотрудничество пойдет ему на пользу. Каждый игрок может расти, а каждый тренер — становиться лучше.



Все поедут на Евро в надежде выиграть турнир. Работая тренером, видишь, что в футболе возможно все, и это не просто слова. Мы хотим поехать и хорошо сыграть на этом турнире. Это самое важное для нас. Мы попали в непростую группу, но это хорошо для наших болельщиков, ведь нам будут противостоять классные команды. Сделаем все возможное, чтобы сыграть как можно лучше», — цитирует Пробежа пресс-служба УЕФА.