Прошлых чемпионов Европы не узнать. Спаллетти сильно изменил Италию и ввел жесткие запреты

Сборная Италии приехала в Германию в статусе действующего чемпиона Европы. Три года назад команда Роберто Манчини обыграла англичан в серии пенальти и завоевала золотые медали. Но с того момента в ней произошли серьёзные изменения.

Как итальянцы играли после победного Евро

Действующие чемпионы Европы пролетели мимо ЧМ-2022. Сначала итальянцы пропустили вперёд Швейцарию в отборочной группе, а потом проиграли Северной Македонии в стыках. И проиграли эпично. Италия владела мячом 64% игрового времени, нанесла 32 удара (пять — в створ) и подала 16 угловых. Северная Македония пробила всего четыре раза (дважды — в створ), но один из этих ударов оказался голевым. Гости забили на 90+2-й минуте, и итальянцам не хватило времени, чтобы отыграться.

Далее — достаточно неплохое выступление в Лиге наций. Первое место в группе с Венгрией, Германией и Англией. 11 очков из 18 возможных, одно поражение в шести матчах. В полуфинале итальянцы не справились с испанцами (1:2), но в матче за третье место одолели Нидерланды (3:2). В целом довольно приличный результат.

Отбор на Евро-2024 сложился для Италии непросто. Первые матчи команда провела под руководством одного тренера — Роберто Манчини, а потом её возглавил Лучано Спаллетти. Навязать борьбу Англии за первое место на получилось. Украину же итальянцы опередили только по дополнительным показателям. И всё могло быть ещё хуже, назначь арбитр пенальти в ворота Италии в концовке решающего матча с Украиной (0:0). Конечно, 11-метровый ещё нужно было бы реализовать, но в целом можно сказать, что Италия отскочила.

Спаллетти ввёл запреты и делает из сборной стаю волков

Год назад Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. Для многих решение показалось неожиданным. Правда, чуть позже итальянец возглавил национальную команду Саудовской Аравии, и всё стало понятно. Роберто не устоял перед деньгами, которые ему предложили в арабской стране. Италия нашла нового тренера — им стал Лучано Спаллетти. За несколько месяцев до этого он привёл «Наполи» к первому за длительное время чемпионству в Серии А. Потом тренер покинул клуб. Сославшись на то, что у него нет сил.

Лучано Спаллетти | Источник: Reuters

До этого Спаллетти никогда не тренировал сборные. А теперь приехал на первый крупный турнир. Италия не входит в число главных фаворитов нынешнего Евро. Аналитики Opta оценивают вероятность победы команды Спаллетти на турнире в 5% (седьмой результат среди всех 24 сборных). При новом тренере Италия отыграла 10 матчей и потерпела только одно поражение. В октябре 2023-го она не справилась с англичанами (1:3) на «Уэмбли».

«Быть действующими чемпионами — стимул, — утверждает Спаллетти. — В 2021-м Италия не входила в число сильнейших сборных Евро на бумаге, но в итоге добралась до золота. Лично я буду считать себя победителем, если мне удастся создать команду».

Спаллетти неоднократно критиковал футболистов сборной Италии за длительные игры в PlayStation. В феврале Лучано дал интервью Gazzetta dello Sport и разнёс некоторых игроков: «Если современность заключается в том, чтобы играть в приставку до четырёх часов утра, то мне не нравится такая современность. Сборная Италии должна быть стаей голодных волков. Нужно приезжать сюда, чтобы биться за победу на Евро, а не ради успеха в Call of Duty».

После этого Спаллетти посоветовал футболистам оставить PlayStation дома, а в сборную приезжать ради спортивных целей. В итальянской прессе даже появилась информация, что тренер наложил запрет на приставки. Правда, сам Спаллетти опроверг это.

«Иногда мне грустно, что я прихожу на пресс-конференцию, чтобы комментировать то, чего не говорил, — печально отметил Лучано перед матчем с Албанией. — Меня не беспокоит то, как футболисты проводят свободное время. Я лишь не позволяю им проводить ночь без сна. Не имею ничего против игр. Мы создали на базе комнату, где есть приставки. Все ходят туда, я сам держал джойстик в руках. Футболисты могут играть, но только в правильное время суток. Если они бодрствуют до трёх-четырёх часов утра — это неприемлемо. Ночью нужно спать. Спортсменам необходимо вести правильный образ жизни. Я не запрещал им играть в PlayStation. Однако если они делают это ночью — другое дело».

Кстати, Спаллетти ввёл в сборной ряд жёстких ограничений (данные Corriere dello Sport). Во-первых, в команде появилось ограничение на использование мобильных телефонов. Перед обедом и ужином — пользуйтесь, за массажным столом или в ходе собрания — запрет. Во-вторых, игрокам нельзя использовать наушники. Рубиться в приставку можно только в игровой комнате и не позже полуночи. А смех и шутки в команде не должны влиять на концентрацию.

«Что приносит мне больше всего душевного спокойствия, так это присутствие Спаллетти. Я считаю, что он отличный тренер, способный привнести в свои команды хороший план на игру и стиль, и он показал это с “Наполи”. Я также верю, что если игроки будут слушать его на Евро, то Италия может нас удивить. Убеждён, что Спаллетти — правильный человек на нужном месте», — сказал легендарный Арриго Сакки.

Состав мощно изменился. Старых лидеров больше даже не вызывают

Давайте вспомним состав сборной Италии в финале Евро-2020. Центр обороны тогда составили Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи — 70 лет на двоих. Оба уже завершили карьеру. Любопытно, что Бонуччи ещё в начале 2024 года рассчитывал поехать в Германию в составе сборной, но в итоге закончил с футболом по окончании сезона. Кстати, Лео не играл за национальную команду около года. Спаллетти даже не вызывал его в сборную.

За левый фланг обороны в финале Евро-2020 отвечал натурализованный бразилец Эмерсон. Смотрим в его профиль и видим, что он не играл за сборную Италии с марта 2023 года. То есть ни одного матча при Спаллетти. В заявке на Евро-2024 Эмерсона нет. Марко Верратти — ещё один футболист, который не играл за сборную с лета 2023-го. Примерно в то же время он променял «ПСЖ» на катарский клуб «Аль-Араби». А ведь три года назад Марко выходил в основе сборной в финале.

Лоренцо Инсинье не играл за сборную с того самого матча с Северной Македонией (март 2022-го). Летом того же года фланговый нападающий укатил в «Торонто», и в сборную его больше не приглашали. Чиро Иммобиле в 2021 году — основной нападающий сборной Италии в финале Евро. А теперь он даже не попал в заявку на турнир. Но кого это удивляет, если форвард «Лацио» не играл за сборную с сентября 2023-го. Итог: сразу шесть футболистов стартового состава Италии в финале Евро-2020 на этот раз не попали даже в заявку.

Если копнуть ещё глубже, то можно обнаружить куда более обширный список тех, кто тогда был в заявке, а сейчас нет. Сальваторе Сиригу, Федерико Бернардески, Доменико Берарди, Франческо Ачерби, Мануэль Локателли, Андреа Белотти, Алессандро Флоренци, Маттео Пессина, Рафаэл Толой. Никто из них не попал в состав на этот раз. Впрочем, Ачерби и Берарди могли бы быть в заявке, не получи они травмы. Но, как ни крути, это совсем другая сборная.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241637&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новый капитан. Спаллетти защищает его от критики

Кто был капитаном сборной Италии три года назад? Кьеллини. Естественно, его уже нет в команде. Теперь эту роль доверили Джанлуиджи Доннарумме. Конкуренту Матвея Сафонова в «ПСЖ», который вытащил две серии пенальти (в полуфинале и финале) на предыдущем Евро. Доннарумма — по-прежнему основной вратарь сборной Италии. Хотя он далеко не всегда играет стабильно. Вратарь способен и на чудесный сейв, и на грубый «привоз». «Нелегко иметь дело с критиками, но мы должны оставаться профессионалами. Нужно сохранять спокойствие», — говорил Джанлуиджи после очередной порции хейта.

«Доннарумму не простили за то, что этот вундеркинд вырвался вперёд за счёт своего таланта», — поддержал вратаря Спаллетти. К 25 годам Доннарумма накопил более 60 матчей за сборную, стал чемпионом Европы и теперь играет с капитанской повязкой. Его роль основного голкипера национальной команды пока не подвергается сомнению.

К кому стоит присмотреться

Футбол Евро 2024 Группа B, 15.06.2024, 22:00 Италия - Албания -

Давиде Фраттези провёл первый сезон в составе «Интера». Ему очень редко доверяли место в стартовом составе, но это и понятно, учитывая высокий уровень конкуренции. Несмотря на это, Фраттези набрал приличные 15 (8+7) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах. В среднем ему требуется 103 минуты на одно результативное действие. А что в сборной? Пять голов в 15 матчах. Неплохие цифры, учитывая, что Давиде играет на позиции атакующего полузащитника. Пожалуй, самые важные мячи за сборную Фраттези забил в сентябре 2023 года. Тогда итальянцы обыграли дома Украину (2:1) в отборе Евро-2024, а Фраттези положил двушку. Кто знает, где бы сейчас была сборная Италии без этих голов.

Сборная Италии приехала на Евро в заметно обновлённом составе. Плюс у неё тренер, который никогда не работал на подобных турнирах. А ещё у команды очень сложная группа (Испания, Хорватия, Албания), и в неё мало кто верит. Да и сама сборная пока выглядит сыроватой. Всё идёт к тому, что итальянцы вряд ли порадуют своих болельщиков хорошим результатом.