Дидье Дешам поделился ожиданиями от грядущего матча Франции на Евро-2024 с Австрией

«Австрия — недооценённая команда. За последние несколько лет они очень выросли. Мы играли с ними в Лиге наций и увидели, насколько это качественная команда. Очень талантливая европейская сборная, которая находится в постоянном развитии.



Нам понадобятся все наши силы, а также правильный настрой. Нельзя думать, что победа у нас в кармане, потому что мы сборная Франции», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.