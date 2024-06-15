Травмированный Стоунз рассказал о своём состоянии перед первым матчем на Евро-2024

«Я чувствую себя отлично. Действительно хорошо. Я пополняю запасы после тренировок. Я иду в ногу со всеми остальными и стараюсь заниматься дополнительно, чтобы наверстать упущенное, а также в тренажёрном зале. Физически я чувствую себя отлично. Теперь я с нетерпением жду начала Евро», — приводит слова Стоунза City Xtra.