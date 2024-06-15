Тренер Испании: Восхищаюсь менталитетом хорватских игроков, это пример национальной гордости

«Я действительно восхищаюсь менталитетом хорватских игроков, это пример национальной гордости, единства, желания играть за сборную. Когда я вижу подобное у нас, то испытываю гордость.



Главная цель — это бороться и играть на победу. Я убежден, что у нас есть шансы на победу в турнире. Но победитель может быть только один, а хороших сборных, которые способны выиграть, много», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.