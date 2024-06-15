Тренер Испании: Восхищаюсь менталитетом хорватских игроков, это пример национальной гордости
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2024.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2024.
«Я действительно восхищаюсь менталитетом хорватских игроков, это пример национальной гордости, единства, желания играть за сборную. Когда я вижу подобное у нас, то испытываю гордость.
Главная цель — это бороться и играть на победу. Я убежден, что у нас есть шансы на победу в турнире. Но победитель может быть только один, а хороших сборных, которые способны выиграть, много», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.
Сборная Испании в первом туре группового этапа сыграет против Хорватии. Матч состоится 15 июня. Начало — в 19:00 мск.