Шакири: Мы не можем недооценивать сборную Венгрии

«Я думаю, что наша команда добилась большого прогресса. Мы выступаем всё лучше с каждым турниром, качество игры становится намного лучше. Опыт, который мы приобретаем, также очень важен. Против нас сложно играть как против команды. Мы отлично играем в атаке. Мы очень непредсказуемы и можем конкурировать с любой командой. Мы способны победить кого угодно.



Я не думаю, что мы можем недооценивать сборную Венгрии. Это отличная команда, которая очень усердно работает как единый коллектив. Она прогрессировала, в её составе играют отличные футболисты. Это будет тяжёлая игра, и нам надо, чтобы удача была на нашей стороне, чтобы обыграть их», — приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.