Двух человек задержали в Германии при попытке прорваться в отель к Роналду

По данным источника, игроки нацилнальной команды во время Евро-2024 будут жить в отеле Hotel-Residence Klosterpforte в Мариенфельде. У аэропорта и отеля, где поселились игроки, их встречали около 6 тыс. человек. Причина в том, что многие хотели увидеть Криштиану Роналду.